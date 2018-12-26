Tek yumruk!

Son iki sezondur hedefe odaklanmak yerine birbirine düşen Beşiktaş'ın ileri gelenleri, sahadaki takımı da tarumar etmeyi başardılar!

Sonuç ortada, son yılların en başarısız ilk yarı performansı.

Artık karar verme zamanı... Birlik olup hedefe kilitlenerek mi camiaya hizmet edilir, yoksa kavga ederek mi!?

Taraftar da eyyamı bırakmalı; takım kötü sonuç alınca yarısı Fikret Orman'ı, öteki yarısı da Şenol Güneş'i suçlayarak bir yere varamazlar.

Beşiktaş'ın tüm şampiyonlukları camianın tek yumruk olduğu dönemlerde gelmiştir.

Dışarıda yeterince rakibi ve bel altı vuran düşmanları bulunan Beşiktaş bir de içerideki İrlandalılarla uğraşmak zorunda kalırsa başarı hayal olur.

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Ligin devre arası iyi bir fırsattır.

Herkes eteğindeki taşları döksün ve söyleyeceği ne varsa, kimi hedef alıyorsa çıkıp yüzüne karşı söylesin.

Bu hesaplaşma bitsin ve ondan sonra herkes kenetlensin.

Kim kendisini gerçek Beşiktaşlı kabul ediyor ve bu takımın şampiyon olmasını istiyorsa, yapması gereken budur. Sadece bu kadarla da olmaz.

Takımda sorun çıkaran, ilk virajda arabayı deviren, para-pul sorununu dilinden düşürmeyen futbolcular varsa onlar da mutlaka ayıklanmalı.

Beşiktaş yeniden takım olmak ve yüreğiyle mücadele etmek istiyorsa önce safralardan kurtulmak zorundadır.

Şenol hoca bana göre yerliler arasında 1 numara.

Rakipsiz...

Ancak işine kendini dört dörtlük verdiği zaman durum bu...

Kafasını garip detaylara taktığı zaman ise sıradan bir teknik adam olmaktan öteye gidemiyor.

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Beşiktaş'ı iki kez şampiyon yapan Güneş yeni bir şampiyonluk yaşamak istiyorsa ön yargıları, kafasındaki takıntıları bir yana bırakıp, elindeki kadroyu mantıklı rotasyonlarla, hiç macera aramadan kullanmalı ve zafere ancak böyle ulaşabileceğini bilmelidir.

Beşiktaş yönetimi ikinci yarıda futbolcuların ödemelerini makul sürelerde ödemenin bir yolunu bulmalı ve bu sorunu artık gündemden kaldırmalıdır.

Bunun için oyuncu satmak gerekiyorsa satmalı, gerekirse hiç bir oyuncu da almamalıdır.

Uzun sözün kısası, kenetlenmiş bir Beşiktaş bu şampiyonluğu tekrar kazanır ve yeni bir destan yazar.

Yeter ki tüm camia buna inanıp hedefe odaklansın.