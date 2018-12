Ali Baba’nın çiftliği

Milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe, anlık, önemli, hatta ağır kararlar verip daha sonra bu kararlardan vazgeçip yeni kararlar alarak yönetilmez. Net!

Eğer böyle yaparsanız, hem sıkça "asla asla" deme altın kuralını çiğner ve tekrar asla demek zorunda kalırsınız; hem de yeni anlık kararlar almaktan başka çareniz kalmaz.

Son alınan anlık karar;

Avrupa neyimize, dönelim ligimize!

Yok böyle bir şey...

Lig şampiyonu olursak herkes her şeyi unutur, biz de keyfimize bakarız; düşünce bu... Fenerbahçe'nin hedeflerinden Avrupa'yı siz çıkaramazsınız, genel kurul böyle bir karar alabilir ama siz şahsen alamazsınız.

Çünkü burası Fenerbahçe, Ali Baba'nın çiftliği değil...



ŞENOL HOCA TURA ÇIKTI!

Hiç kendisinden beklemediğimiz tavırlarını görmeye başladık Şenol hocanın.

Şikayet turlarına çıkıyor, ertesi gün barış turu yapıyor, açıklamaları sürekli sorunlarla ilgili vs...

Beşiktaş'a geldiği ilk iki sezon her şeyi bir yana bırakıp işine bakan bir Şenol Güneş vardı ve çok ama çok başarılıydı.

Şimdilerde "o Güneş" bulutların ardında kaldı...

Milli Takım, hocanın gelecek planlarında önemli bir yer tutuyor.

Bu da ayıp ya da günah değil. Bu konuda şeffaf davranmayıp yan yollara sapması garip ve kabul edilebilir değil.

Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi biten bir teknik adam, altı ay öncesinden (tıpkı futbolcular gibi) yeni planlamalar yapabilir ve bunun için bazı görüşmelerde bulunması da normaldir.

Önemli olan bu görüşmelerin Beşiktaş yönetiminin bilgisi dahilinde olmasıdır.

O nedenle sevgili hocama nacizane tavsiyem, hocam açık ol ve kararlı davran, başka türlüsü sana hiç yakışmıyor.



İGOR TUDOR VE FATİH TERİM

İgor Tudor 16 haftada 32 puan toplayınca kovulmuştu...

Hiç derbi kazanamamıştı.

Şimdi puan cetveline bakınca Fatih Terim'in, İgor Tudor kadar olamadığını görüyoruz; 16 maç, 26 puan ve kazanılan bir tek derbi yok...

Yanlış anlamayın Fatih Terim neden gönderilmiyor derdinde değilim, İgor Tudor daha başarılıyken apar-topar gönderildi, Fatih Terim konusunda ise kimse GIK demiyor.

Yahu arkadaşlar göndermeyi bırakın, eleştirin. En azından eleştirilecek bir durum var ortada ve kimsenin sesi çıkmıyor. Ayıp!..



KARAMAN FIRTINASI

Futbol aleminde tanıdığım en düzgün, en sağlam karakterlerden biri. O nedenle uzun süre boşta kalır, kısa sürelerle çalışır.

Çünkü prensiplerine aykırı teklifleri kabul etmez. Trabzonspor'da göreve geldiğinde kimse çok umutlu değildi.

Ünal hoca hiç bir şeyi umursamadı, işine baktı ve sabrın sonu selamet oldu.

Trabzonspor iyi yolda ve Ünal hocayla birlikte çok daha iyi olacak gibi görünüyor.



BABEL KALMASIN

Babel şımardı ve Beşiktaş'a, daha doğrusu Türkiye'ye hangi şartlarda geldiğini unuttu. Beşiktaş kendisine rest çekince de her tarafı ayrı oynarken kendisi sahada pek oynamadı.

Şimdi Q7'nin Çin'e gitme ihtimali var ve bu transfer gerçekleşirse Babel de kalacak. Bence kalmamalı.

Fırsatçıları sevmem, imzayı kalbe attıysan, o kalbi kırmayacaksın Hollandalı kardeşim.

Kırararsan, onaramazsın!



TOLGAY ARSLAN FENER'İ İSTİYOR

Şu anda Beşiktaş alt yapısıyla antrenmana çıkan Tolgay Arslan'ın gönlünde Fenerbahçe var.

Yönetim yarın 'git' derse hemen gider.

Konu şu ki; Beşiktaş'ın kafasında, Tolgay takasında kullanılacak bir Fenerbahçeli oyuncu yok. Ozan Tufan bu kadar çaptan düşmeseydi bu takas şimdiye bitmiş olurdu.

Yine bitebilir ama bir tek Ozan'la olmaz gibi geliyor bana.

Nasıl olur derseniz o klasik cümle geliyor aklıma;

Holosko artı bir miktar parayla olur bu iş!..



Burak Yılmaz gelir!

Burak Yılmaz için Trabzonspor macerası bitti.

Beşiktaş dışında Burak Yılmaz'ın gidebileceği bir kulüp de yok gibi. Bu iş takasla falan olmaz gibi görünüyor. Burak, alacaklarına karşılık bonservisini alıp Beşiktaş'a gelirs ve yıllık alacağında da indirim yaparsa olur bu iş.

Yoksa zor, Beşiktaş hem bonservis ödemez, hem de Burak'a yıllık 3.5 milyon vermez...