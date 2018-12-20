Yaya kalırsınız!

Beşiktaş'ın sahadaki görüntüsü bir dargın, bir barışık.. Rize maçında dört çekerli Kartal'ı görünce umutlanıyorsunuz, İsveç'in Rize'si Malmö karşısındaki oyun ve skor ise bitiriyor umutları...

Trabzon karşısında ilk yarıya baktığınızda "Bu takım maç kazanamaz" diye düşünüyorsunuz, ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın yenemeyeceği takım yok! Tamam, renkler siyah-beyaz ama, bir takımın iki 45 dakikası, iki 90 dakikası, iki günü, iki haftası birbirinden bu kadar uzak olmamalı.

Hani istikrar? Kodunsa bul!

Bu manzaranın iki temel sebebi var. Birincisi Quaresma başta bazı oyuncuların, ne zaman ne yapacaklarının belli olmayışı.. İkincisi, neredeyse ligin sonuna gelmemize rağmen Şenol hocanın fantaziden vazgeçmeyişi.

Önce oyuncular... Quaresma, Oğuzhan, kadro dışı olan Tolgay, Babel, Vagner Love, Larin.. Al hepsini koy çuvala, üzerine de "Profesyonellikten sınıfta kaldılar, takıma faydadan hüküm giydiler" yaz, gönder Sarayburnu'na.. Kimse itiraz edemez.

Sanırsın bu arkadaşlar Beşiktaş'tan 'Çakıl taşı' alıyorlar. Kaldı ki, ortaya koydukları performans, çakıl taşına bile karşılık gelmez. Ayıp!.. Onların hallerini görünce insan "Şenol hoca ne yapsın?" diyecek oluyor, çok kişi de diyor zaten, ben hariç!



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Ben diyemiyorum..

Oğuzhan ve Tolgay'lı denemeler beni canımdan bezdirdi.. Orijinal sağ ya da sol bek veya stoper dururken, devşirmelerin oynamasına isyan ettim. Vagner'in formsuzluğuna rağmen Güven'e şans verilmeyişi, Dorukhan başta diğer alternatiflerin kullanılmayışı, yumurta kapıya gelmeden Quaresma'dan vazgeçemeyişini gördükçe "Şenol hoca da hak ediyor bu sonuçları" demek zorunda kaldım! Söyleyene değil, söyletene bakın lütfen..

Ligin ikinci yarısı ne mazeret tanır ne de fantaziye zaman vardır.

Güneş, iskeletini belirleyecek ve rotasyonu gerekli zamanda doğru isimlerle yapacak, hak edene formayı verecek; futbolcular da giydikleri formanın hakkını... Yönetim bulupbuluşturacak, Pepe gibi bir efsaneye yaptığı tavrı kimseye yapmayacak, para veremiyorsa gönül alacak, zaman veriyorsa, o zamana uyacak!

Farkındaysanız taraftara bir şey demiyorum. Çünkü onlara diyecek bir şey yok! Şampiyonluk için kaçan, göçen, giden bir şey yok. Gerçekten kenetlenen bir Beşiktaş, gerçekten işine motive olan bir Şenol Güneş, VAR gibi adalet dağıtan sistemin de ne büyük avantaj olduğunu görür ve bu şampiyonluğu söke söke alır.

Bunları yapamayan da yaya kalır!