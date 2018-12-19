Haftanın yorumu

1- BAŞAKŞEHIR - GALATASARAY



Başakşehir her zamanki gibi rakibini uyutma taktiğiyle oynadı. Galatasaray da buna ayak uydurdu. Ev sahibi takımın bir kaybı yok ama Cimbom'un çok. Aslan 3 puan alsa bambaşka bir havaya girerdi.



2- BEŞIKTAŞ - TRABZON



İki ayrı maç izledik. İlk yarıda ezen, pozisyon bulan ve 2. yarının hemen başında farkı açan bir Trabzonspor. Sonra frene bastılar. Dorukhan, Caner ve Gökhan ile şahlanan Beşiktaş 1 puanı kurtardı.



3- FENERBAHÇE - BB ERZURUM



Taraftarın büyük baskısıyla göreve gelen Ersun Yanal'ın ilk maçına F.Bahçe rüya ile başladı, kabus ile uyandı. 2-0 öne geçtiğinde büyük coşku yaşayan sarı-lacivertlilerin umutları, Şifo Mehmet'in ikinci yarıda yaptığı hamlelerle ortadan kalktı.

Fenerbahçe'de travma sürüyor. Kolay kolay ortadan kalkacak gibi görünmüyor.



4- KONYA - KASIMPAŞA



Mustafa Denizli'nin Kasımpaşa'sı Atiker Konyaspor karşısında umduğunu değil bulduğunu yedi. Kıran kırana bir maç ve 5 güzel gol izledik. Bu virajı dönse Kasımpaşa daha büyük hedeflere koşabilirdi.



5- Y.MALATYA - ANTALYA



Erol Bulut mütevazı kadrosuyla büyük işler başarıyor. Guilherme, Aleksic, Boutaib her maça ayrı bir güzellik katıyorlar. İkinci sıraya yerleşmeleri tesadüf değil. Erol Bulut ve öğrencilerini kutlamak gerekli.