Haftanın yorumu – Turgay Demir – Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Haftanın yorumu

1- BAŞAKŞEHIR - GALATASARAY

her zamanki gibi rakibini uyutma taktiğiyle oynadı. da buna ayak uydurdu. Ev sahibi takımın bir kaybı yok ama Cimbom'un çok. Aslan 3 puan alsa bambaşka bir havaya girerdi.

2- BEŞIKTAŞ - TRABZON

İki ayrı maç izledik. İlk yarıda ezen, pozisyon bulan ve 2. yarının hemen başında farkı açan bir . Sonra frene bastılar. Dorukhan, Caner ve Gökhan ile şahlanan 1 puanı kurtardı.

3- FENERBAHÇE - BB ERZURUM

Taraftarın büyük baskısıyla göreve gelen 'ın ilk maçına F.Bahçe rüya ile başladı, kabus ile uyandı. 2-0 öne geçtiğinde büyük coşku yaşayan sarı-lacivertlilerin umutları, Şifo Mehmet'in ikinci yarıda yaptığı hamlelerle ortadan kalktı.
'de travma sürüyor. Kolay kolay ortadan kalkacak gibi görünmüyor.

4- KONYA - KASIMPAŞA

'nin 'sı karşısında umduğunu değil bulduğunu yedi. Kıran kırana bir maç ve 5 güzel gol izledik. Bu virajı dönse Kasımpaşa daha büyük hedeflere koşabilirdi.

5- Y.MALATYA - ANTALYA

mütevazı kadrosuyla büyük işler başarıyor. Guilherme, Aleksic, Boutaib her maça ayrı bir güzellik katıyorlar. İkinci sıraya yerleşmeleri tesadüf değil. Erol Bulut ve öğrencilerini kutlamak gerekli.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 19 Aralık 2018, Çarşamba
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