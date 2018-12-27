Haftanın yorumu

1- ANTALYA-FENERBAHÇE



Ersun Yanal'lı F.Bahçe'nin Cocu'nun F.Bahçe'sinden çok az farkı var. Hocaları aynı değil! Ersun Hoca ne yapacaksa devre arasında yapacak. Antalya'daki F.Bahçe'ye hiç kimsenin eli değmemiş gibiydi.



2- ALANYA-BAŞAKŞEHIR



Sergen Yalçın işi biliyor. Başakşehir'in şifrelerini çözdü. Ağır çekim savunma paslaşmalarına önde basarak darbe vurdu. Lider, Alanya'dan zor kurtuldu. Mağlup olması işten bile değildi.



3- TRABZONSPOR-Ç.RİZE



Trabzonspor, Ünal Hoca ile Özkan Sümer'li, Ahmet Özyazıcı'lı yıllara döndü. İster inanın, ister inanmayın o yıllardaki hava yakalanmış durumda. Rizespor karşısında da hiç zorlanmadılar. Maçı kazanırken Onazi'yi kaybetmeleri ise büyük şanssızlıktı. Bu Fırtına ikinci yarıda çok daha güçlü eser.



4- KASIMPAŞA-BEŞIKTAŞ



Beşiktaş yine kötü bir Kasımpaşa maçı oynadı. Diagne ve Trezeguet, Kartal'ı dağıtmaya yetti. Mustafa Denizli ve ekibi şampiyonluk hayali kurarken, Beşiktaş şu anda hayal bile kuramıyor.



5- GALATASARAY-SIVAS



Sivas karşısında Poto maçındaki gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Cesur ve istekli Cimbom attı bozulmadı, yedi durmadı. Robinho'nun tek başına direnci yetmedi. Kazanan Aslan oldu.