Haftanın yorumu – Turgay Demir – Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Haftanın yorumu

1- ANTALYA-FENERBAHÇE

'lı F.Bahçe'nin Cocu'nun F.Bahçe'sinden çok az farkı var. Hocaları aynı değil! Ersun Hoca ne yapacaksa devre arasında yapacak. Antalya'daki F.Bahçe'ye hiç kimsenin eli değmemiş gibiydi.

2- ALANYA-BAŞAKŞEHIR

işi biliyor. 'in şifrelerini çözdü. Ağır çekim savunma paslaşmalarına önde basarak darbe vurdu. Lider, Alanya'dan zor kurtuldu. Mağlup olması işten bile değildi.

3- TRABZONSPOR-Ç.RİZE

, Ünal Hoca ile Özkan Sümer'li, Ahmet Özyazıcı'lı yıllara döndü. İster inanın, ister inanmayın o yıllardaki hava yakalanmış durumda. Rizespor karşısında da hiç zorlanmadılar. Maçı kazanırken Onazi'yi kaybetmeleri ise büyük şanssızlıktı. Bu Fırtına ikinci yarıda çok daha güçlü eser.

4- KASIMPAŞA-BEŞIKTAŞ

yine kötü bir maçı oynadı. Diagne ve Trezeguet, Kartal'ı dağıtmaya yetti. ve ekibi şampiyonluk hayali kurarken, Beşiktaş şu anda hayal bile kuramıyor.

5- GALATASARAY-SIVAS

Sivas karşısında Poto maçındaki gibi oynayan bir vardı. Cesur ve istekli Cimbom attı bozulmadı, yedi durmadı. Robinho'nun tek başına direnci yetmedi. Kazanan Aslan oldu.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 27 Aralık 2018, Perşembe
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