Torunoğulları, Fabri’nin menajerine kıyak mı yaptı!

Sevgili Beşiktaşlılar, birazdan okuyacaklarınızdan önce bilmeniz gereken bir şey var, o da şu;

Uluslararası genel-geçer uygulamaya göre bir oyuncu nasıl ki, sözleşmesi bitmeden bir kulüpten kendi isteğiyle ayrılırken (transfer), geleceğe yönelik alacaklarından vazgeçmek zorundaysa, menajerler için de durum aynı.



TEK BAŞINA İMZA YETKİSİ YALNIZCA BAŞKANA AİT



Sevgili Beşiktaşlılar yaşanan skandalı daha iyi anlamanız için şunu bilmelisiniz; Beşiktaş A.Ş'de TEK BAŞINA imza yetkisi yalnızca Başkan Fikret Orman'a ait. Şimdi gelelim yaşanan skandala...



"FABRİ GİTSE DE MENAJERİ PARASINI ALACAK!"



Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fabricio transferi sırasında, menajeriyle, 6 Ocak 2016 bir sözleşme imzalıyor.

Yapılan anlaşmada, "Oyuncu sözleşmesi bitmeden başka bir yere transfer olursa menajerin sonraki yıllara dair alacakları baki kalır" mealinde bir cümle var.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ METNİ DÜZELTEREK İMZALIYOR



Daha açık ifade edelim bu metinde yazılanlara göre kaleci Fabri, Deportivo'da oynarken dahi menajeri siyah-beyazlı kulüpten, 2018-2019 yılı için 125 bin euro komisyon alacak! Oh ne güzel İstanbul değil mi? Gelelim imza sonrası gelişmelere...



'OYUNCU GİDERSE MENAJERİ KOMİSYON ALAMAZ!'



Fabri'nin menajeri 'YETKİSİZ' Erdal Torunoğulları ile imzaladığı metni (Draft yani imzasız olarak) Beşiktaş ve Deportivo kulüplerine gönderiyor.

Beşiktaş'ın hukukçuları metni incelediklerinde yukarıda bahsettiğim cümlenin kurallara uygun olmadığını belirterek, o bölümü değiştiriyorlar.

Başkan Fikret Orman tarafından imzalanan yeni metnin aynı bölümü özetle şunu vurguluyor; oyuncu kulüpten ayrıldığı zaman menajeri de gelecek yıllara dair hak iddia edemez!..

Beşiktaş yönetimi doğal olarak Başkan'ın imzaladığı belgeye dayanarak Fabri, Fulham'a gidince oyuncuyla anlaştıktan sonra, yukarıdaki anlaşma gereği menajerle de helalleştiğini sanıyordu.

Ancak bir kaç gün önce kulübe gelen mail durumun öyle olmadığını ortaya koydu.



UYANIK MENAJER, HAK ETMEDİĞİ PARAYI İSTİYOR



Evet, Fabri'nin menajeri kulübe bir mail atarak özetle, "2018-2019 sezonu için sizden 125 bin euro alacağım var" diyor...

Beşiktaş kulübü doğal olarak böyle bir borçları olmadığını belirten bir maille karşılık vererek, Başkan Fikret Orman'ın imzaladığı metni hatırlatıyorlar! Fakat o da ne; Fabri'nin menajeri bombayı patlatıp, daha önce Erdal Torunoğulları ile imzaladığı belgeyi kulübe gönderiyor.



İMZAYI GÖRÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR



Beşiktaş yönetimi büyük bir şaşkınlık yaşıyor...

Erdal Torunoğulları'nın böyle bir sözleşmeye imza atma yetkisi olmadığını söylüyorlar. Ancak karşı taraf, "Yönetimde olan bir ismin imzası bizim için yeterlidir" diyerek konuyu yasal mercilere taşıyacağını belirtiyor. Yani kalici Fabri'nin menajeri Erdal Torunoğulları'nın yetkisi olmadan attığı imzaya dayanarak Beşiktaş kulübünden, 2018-19 sezonunu için 125 bin euro para istiyor...



BEŞİKTAŞ KULÜBÜ YASAL YOLLARA BAŞVURACAK



İşte bu noktada 20 yıldır tanıdığım Erdal Torunoğulları'na sorularım var, çünkü söz konusu olan Beşiktaş'ın parası.

Sevgili Erdal Torunoğulları, tıpkı bana da bir zamanlar söylediğiniz gibi, neredeyse herkese, Beşiktaş'ın hakkını menajerlere yedirmediğiniz için sizin kuyunuzu kazdıklarını söylüyorsunuz.

Hatta ben SİZİN HAKLI OLDUĞUNUZA İNANIP canlı yayında menajerlerle kavga ettim hatırlarsanız...

Sonra siz göreve geri dönerken biz ettiğimiz kavgayla kaldık!

Bilmem hatıradınız mı?



HANİ HEP BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI KORUMUŞTUNUZ?



Sayın Torunoğulları siz eğer gerçekten Beşiktaş'ın parasını menajerlere yedirmemek için büyük çaba harcadıysanız yukarıdaki belge nedir?

Bu 125 bin euro'yu hangi hakla Fabri'nin menajerine vermeyi taahhüt ettiniz?

O imzayı attığınız tarihte böyle bir sözleşmeyi TEK BAŞINA imzalama yetkiniz var mıydı!? Siz bu imzayla menajere kıyak mı yaptınız?



BU 'KIYAK' DEĞİL MİDİR SAYIN TORUNOĞULLARI?



Bu Beşiktaş'ın parasını menajerlere hibe etmek, yedirmek değilse nedir?

Sayın Torunoğulları, her fırsatta sizden sonra Beşiktaş yönetiminin, menajerlerin oyuncağı olduğu anlamına gelen sözler sarf ediyorsunuz, peki yukarıdaki imzayı atarak siz hangi duruma düşmüş oluyorsunuz?



NOT: Eğer bu konuda söyleyeceğiniz (masal istemem, belgelere dayanan) bir şeyler varsa bu köşeye, noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlayacağımdan kuşkunuz olmasın.