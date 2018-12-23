Batan Güneş! – Turgay Demir – Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Batan Güneş!

Şenol hocanın planı, Sadiku'nun kanadını Dorukhan ve Adriano ile kapatmaktı bu plan daha birinci dakikada sayılmayan gol sevincine kurban gitti! Dorukhan sakatlanıp çıktı ve Sadiku o kanadı koridora çevirdi, zaten bir süre sonra da Adriano çıkmak zorunda kaldı.
rakip kaleye gidip pozisyon bulsa bile o pozisyonları gole çevirebilecek beceriye sahip değildi.

2 farklı üstünlüğü sağladıktan sonra geriye yaslanınca Beşiktaş iyi oynar gibi göründü. Bu bölümde bir gol atan bir de Babel'le net pozisyonu harcadı.
Sahadaki görüntü öylesine garipti ki, Kasımpaşa ceza alanı önünde iki kez Necip, bir kez de genç Fatih şut pozisyonu yakaladı. Doğru bir planlamada bu pozisyonlarda, orada olması gereken kişi Adem Ljajic'ti... Ancak Adem kenarlarda dolaşırken Necip, 8, 9, 10 numara gibi oynamaya çalıştı.
VAR sonucu gelen penaltıyla maç koparken kazanan Kasımpaşa'yı kutlamak ve Beşiktaş'ın şanssızlığına da dikkat çekmek gerek. İki sakatlık, iki zorunlu değişiklik ve saha içinde bozulan dengeler...
Daha birinci dakikada Lens elinekoluna hakim olamadığı için VAR'dan dönen gol... Pişmiş tavuk ile dünkü Beşiktaş'ın yanında piyango talihlisi gibi kalır.
Şimdi asıl soru şu sezon başından beri başta Tolgay-Oğuzhan ikilisi olmak üzere inanılmaz fantastik denemeler yapan, kah Ljajic'i sol kanada koyan, kah 'i stopere çeken, kah orijinal sağbekleri yedek oturtup Necip'ten sağ bek yapan Şenol hoca bu ağır skordan sonra ne yapacak.
Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlerini eleştirmeden önce çok ama çok sabrederim. Şenol hocayı da neredeyse üç sezon pek eleştirmedim. Ancak bu sezon başından aklı 'da olan Güneş'i çok eleştirdim. Artık devre arası Beşiktaş bir karar vermeli ve bence Şenol hoca da bir karar vermeli. Ya hem ruhu ve bedeniyle kalmalı, ya da gitmeli...
Bana sorarsanız, gün bitti, Güneş batıyor!

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 23 Aralık 2018, Pazar
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