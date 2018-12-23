Batan Güneş!
Şenol hocanın planı, Sadiku'nun kanadını Dorukhan ve Adriano ile kapatmaktı bu plan daha birinci dakikada sayılmayan gol sevincine kurban gitti! Dorukhan sakatlanıp çıktı ve Sadiku o kanadı koridora çevirdi, zaten bir süre sonra da Adriano çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş rakip kaleye gidip pozisyon bulsa bile o pozisyonları gole çevirebilecek beceriye sahip değildi.
Sahadaki görüntü öylesine garipti ki, Kasımpaşa ceza alanı önünde iki kez Necip, bir kez de genç Fatih şut pozisyonu yakaladı. Doğru bir planlamada bu pozisyonlarda, orada olması gereken kişi Adem Ljajic'ti... Ancak Adem kenarlarda dolaşırken Necip, 8, 9, 10 numara gibi oynamaya çalıştı.
Daha birinci dakikada Lens elinekoluna hakim olamadığı için VAR'dan dönen gol... Pişmiş tavuk ile dünkü Beşiktaş'ın yanında piyango talihlisi gibi kalır.
Şimdi asıl soru şu sezon başından beri başta Tolgay-Oğuzhan ikilisi olmak üzere inanılmaz fantastik denemeler yapan, kah Ljajic'i sol kanada koyan, kah Medel'i stopere çeken, kah orijinal sağbekleri yedek oturtup Necip'ten sağ bek yapan Şenol hoca bu ağır skordan sonra ne yapacak.
Bana sorarsanız, gün bitti, Güneş batıyor!