Katmerli ayıp!

Beşiktaş hükmen galip işin bu tarafını es geçiyorum.

Biz sahaya bakalım… İlk dakikalarda kasırga gibi Beşiktaş kalesini abluka altına alan Akhisar, gözü kara bir şekilde saldırdı. Orta sahada pas arası yapamayan, ayağında top tutamayan ve sadece aynı şiddetle rakibine karşılık vermek için kontrolsüzce yumruk sallayan bir Beşiktaş vardı… Tribündeki bir grup Beşiktaşlı (!) kendi oyuncuları Burak Yılmaz'ın moralini bozmak için her yolu deneyince Kartal üçüncü bölgede de etkisiz bir görüntü veriyordu.

İlk yarının ortalarında manzara değişmeye başladı.

Medel ve Dorukhan ile orta sahayı kontrol eden Beşiktaş, Lens ve Quaresma ile kanatlardan bindirirken Adem-Burak ikili oyunları da öndeki manzarayı değiştirdi.

Önceki maçlarda attığı goller bir şekilde iptal olan ve geçersiz sayılan Dorukhan bu kez hiçbir mazerete yer bırakmayacak muhteşem bir vuruşla topu 90'a gönderdi… Akhisar gürlerken Beşiktaş yağmaya başladı resmen.

Golün getirdiği moralle yüklenen Beşiktaş oyunun kontrolünü tamamen ele alırken, Akhisar'ın kontratak dışında pek bir şansı kalmıyordu. Vuruş yaptığı esnada "bölgenin" belki de en kısası olan Gökhan "kafasını kullanıp" tabelayı bir kez daha değiştirdi.

Maç oynanırken biz hükmen mağlubiyet olacağını biliyorduk, bunu bilmeyenler ise sahadaki futbolculardı. Onlar her şey normalmiş gibi işlerini yapmaya devam ettiler. Bu şartlarda bir maç izlemek gerçekten ilginçti.Burak Yılmaz tüm moral bozukluğuna rağmen iyi niyetle mücadele etti ve çıkarken maalesef bir kez daha yuhalandı. Katmerli ayıp… Kral'ın yerine giren Larin önce altı pastan kaçırdı. Ardından aynı pozisyonda tavana astı; hangisiydi gerçek Larin, kaçıran mı, atan mı; hala anlayamadık!İlginç bir maçtı, tarihe özel notlar düşüleceği kesin. Kendi oyuncusunu ilk dakikadan ıslıklayanlar, yanlış esame listesi yapanlar v.s.Sonuç olarak Beşiktaş ligin ikinci periyoduna harika bir başlangıç yaptı.Zafere gölge düşüren tek şey, Beşiktaş'ın yatırımını mundar etmeye çalışan bir grup sözde taraftardı!.Yuh!