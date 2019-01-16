En değerli şampiyonluk – Turgay Demir – Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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En değerli şampiyonluk

Takım sporlarında sinerji, kenetlenme, hedefe odaklanma, fiziksel hazırlık ve teknik beceri kadar önemlidir. Bir takım kendi içinde bu birlikteliği yakalarsa rakiplerine karşı bir adım öne geçmiş olur. Tüm sorunları bir yana bırakıp, hedefe odaklanmak, yardımlaşmak başarıya giden kestirme yoldur.


İşte bu nedenle, ligin ikinci yarısı başlarken camiası hedefe odaklanmalı, sorun değil çözüm odaklı olmalıdır. Bu bakışla konusundaki polemiklerin son bulması önemlidir. Şenol hocanın bu konuda yaptığı açıklamalar önemlidir ve Burak'a olan bakış açısını değiştirme anlamında işe yaramıştır.


İkinci yarıda şampiyonluk yarışı kıran kırana bir mücadeleye sahip olacak hiç şüphesiz. 'in iyi bir kadrosu ve puan avantajı var, keza da öyle ama Beşiktaş, ve 'un da tecrübeleri, özgüvenleri olduğunu unutmayalım.
Geçen sezon her şey iyi giderken 'ı kadrosuna katan Başakşehir şampiyonluğu kaptırmıştı.
Bu kez Robinho katıldı liderin kadrosuna, o nasıl bir etki yapacak hep birlikte göreceğiz.
Beşiktaş açısından bakacak olursak aradaki puan farkını kapatmaya en yakın takım olduklarını söyleyebiliriz. Burak Yılmaz'ın önemi katkı yapacağını düşünüyorum.
Galatasaray henüz golcüsünü bulamadı ve ara transferde çok kan kaybetti.
Trabzonspor Onazi'nin yerini doldurabilirse yarışın iddialı isimlerinden olur. Aksi halde zor.

VAR sistemi ikinci yarıda çok daha kritik kararlara imza atacak kuşkusuz.
Bu sistem sayesinde daha adil bir şampiyonluk yarışı izleyeceğiz.
Kimsenin hakkı yenmeyecek, her kim sezon sonunda ipi göğüslerse gerçekten hak etmiş olacak. Bana göre bu ligin, eyyamsız, en önemli şampiyonluk bu ve bundan sonraki yıllarda kazanılacak olanlardır.
Bugüne kadar olanlar neydi derseniz, boş verin derim, yıllarca neler yaşandı hepimiz biliyoruz.
Peki Beşiktaş için bu ihtimal ne kadar derseniz, hiç az değil derim.
İyi bir başlangıç yapması halinde Kartal bir seri yakalayabilir.
derbisini de seriye dahil edebilirse ligi sil baştan yapabilir. Olur mu!? Neden olmasın!?

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 16 Ocak 2019, Çarşamba
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