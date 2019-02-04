Ortak oldu

Hoş geldin dünya starı!

Sahaya ayak basar basmaz golünü yaptın, ardından da ikiledin. Slimani'nin, Larin'in bir sezon da atamadığı golleri bir dakikaya sığdırdın. Sen ne güzel bir icatsın!

Beşiktaş bu Kagawa ile yarışı tekrar ortak olur net!

Aslında maç son derece kötü başladı. Görüntü "Sabaha kadar golsüz biter" şeklindeydi. Beşiktaş penaltıyla açılışı yaptı ki, Bülent Yıldırım onu nasıl tekrarlattı anlamadım! Her penaltı da, herkes ceza sahasının içinde değil mi zaten!

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Neyse. Adem, Lens, Vida ve İsimat muhteşem oynadılar. Dorukan ona keza. Attığı gol öncesindeki paslaşmalar eski Beşiktaş'ı hatırlattı, genç yıldızın vuruşu da muhteşemdi.

İkinci yarıda Antalyaspor yeni transferlerini devreye sokunca maçın hikayesi değişir gibi oldu.

Antalya golü buldu ve ciddi bir baskı kurdu. Atiba durmuş, orta sahada Beşiktaş top tutamaz olmuştu. Şenol hocanın bu durumda çare olarak Larin'i sahaya sürmesi garipti. Larin önde top tutacak mış, yahu öne gidemiyorsun ki! Allah'tan hoca hemen ardından Medel'i de sahaya sürdü ve Beşiktaş tekrar oyuna hakim oldu.

Sonuç olarak zorlu deplasman Japon Harikası'nın da katkısıyla muhteşem bitti.