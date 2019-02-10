Muhteşemdi

Beşiktaş'ın gerçek taraftarı tribüne gelen, yağmurda, çamurda takımını destekleyenlerdir.

Onlar kıymet bilirler! Dün bunu bir kez daha gösterdiler. Sosyal medyadaki ergenler cik cik ötmeye devam etsinler, gerçek taraftar dün maçtan önce Beşiktaş'ın santraforunu maça en iyi şekilde hazırladı! Tüm tribünler tek tek Burak Yılmaz'ı önlerine çağırıp alkışladılar. Helal olsun.

Moralli bir Burak neler yapabilirmiş onu da canlı canlı izlediler.

Muhteşemdi Burak... Attığı ilk golde, iki kolunu havaya kaldırıp canla-başla Lenst'en pas isteyişi var ki görülmeye değerdi...

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Lens harika bir trivela pası gönderdi, Burak göğsüyle aldı ve dar açıdan ağları gördü. Harikaydı... ikinci golü ayrı bir destansıydı... Orta sahaya gelip rakibe baskı uygulayarak kaptığı topu 40-45 metre sürüp başarılı kaleci Muhammet'in uzanamayacağı köşeye bıraktı.

Dün önce tribün muhteşemdi ve ilk dakikalarda bocalayan takımı destekleyerek motive etti. İlk 20 dakikadan sonra Bursaspor'un direnci kırılınca da maçın hakimi Beşiktaş oldu.

Geride Vida-İsimat Mirin son derece uyumlu bir ikili olmaya başladılar.

Atiba eski günlerine döndü sanki.

Adem Ljajic resital yaptı, Lens ona keza. Kötü kimse yoktu. Kagawa geçen haftaki gibi hızlı bir giriş yapmadı ama ayağına gelen her topta kalitesini ortaya koydu.

Son Söz: Demişler ki Kral öldü, söyleyin onlara Kral geri döndü...Kral geri döndü!