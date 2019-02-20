Haftanın yorumu

ANTALYA - BAŞAKŞEHIR



Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Robinho'yu birlikte sahaya süren Başakşehir'in her maçın 2. yarısında rakibine teslim olması muhtemeldir. Antalya'da hakemin vermediği penaltı ve kırmızı kart onlar için şanstı.



FENERBAHÇE - A.KONYA



Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçında da hakem hataları zirve yaptı. Skrtel atılmazken, Jahovic atıldı. Bu şartlarda sarı-lacivertliler 1 puanı zor kurtardı. İşin doğrusu çanlar Fenerbahçe için çalıyor.



Y.MALATYA - BEŞIKTAŞ



Beşiktaş zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak seri galibiyetlerini sürdürdü. Son 3 dış saha maçında 9 puan toplayan Kartal kazanma alışkanlığını kuvvetlendirdi ve derbi öncesi büyük moral buldu. Burak Yılmaz bu maçta gol atamadı ama verdiği harika paslarla pozitif futbola büyük katkı sağladı. Kagawa kendini derbiye sakladı.



KASIMPAŞA - GALATASARAY



Kasımpaşa dibe doğru giderken Galatasaray geriye düştüğü maçı rahat kazandı. Rakibine yumruk atan Diagne kırmızı kart görse bu maç bu kadar rahat olur muydu çok tartışılır. VAR'ımız var hakemimiz yok.



TRABZONSPOR-ALANYA



Genç kadrosuyla zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Rodallega'nın şovuna kurban gitti. Penaltıyı düzgün atıp gole çevirse maçın farklı bir hikayesi olabilirdi. Bu yenilgi Trabzonspor'u zirve yarışından uzaklaştırdı.