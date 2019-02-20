Haftanın yorumu – Turgay Demir – Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Haftanın yorumu

ANTALYA - BAŞAKŞEHIR

Emre Belözoğlu, ve Robinho'yu birlikte sahaya süren 'in her maçın 2. yarısında rakibine teslim olması muhtemeldir. Antalya'da hakemin vermediği penaltı ve kırmızı kart onlar için şanstı.

FENERBAHÇE - A.KONYA

-Atiker maçında da hakem hataları zirve yaptı. Skrtel atılmazken, Jahovic atıldı. Bu şartlarda sarı-lacivertliler 1 puanı zor kurtardı. İşin doğrusu çanlar Fenerbahçe için çalıyor.

Y.MALATYA - BEŞIKTAŞ

zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak seri galibiyetlerini sürdürdü. Son 3 dış saha maçında 9 puan toplayan Kartal kazanma alışkanlığını kuvvetlendirdi ve derbi öncesi büyük moral buldu. bu maçta gol atamadı ama verdiği harika paslarla pozitif futbola büyük katkı sağladı. Kagawa kendini derbiye sakladı.

KASIMPAŞA - GALATASARAY

dibe doğru giderken geriye düştüğü maçı rahat kazandı. Rakibine yumruk atan Diagne kırmızı kart görse bu maç bu kadar rahat olur muydu çok tartışılır. VAR'ımız var hakemimiz yok.

TRABZONSPOR-ALANYA

Genç kadrosuyla zirve mücadelesi veren , Rodallega'nın şovuna kurban gitti. Penaltıyı düzgün atıp gole çevirse maçın farklı bir hikayesi olabilirdi. Bu yenilgi Trabzonspor'u zirve yarışından uzaklaştırdı.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 20 Şubat 2019, Çarşamba
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