Şenol Güneş’i rahat bırakın

Şenol hoca etrafında dönen spekülasyonlara önceki gün A Spor ekranlarında noktayı koymuştuk; Güneş sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında...

Milli Takım'ın Mayıs'a kadar Tayfur Havutçu'ya emanet olduğunun da altını çizdik.

Bu bilgileri de gazetecilik deyimiyle birçok kanaldan doğrulattık.

Yani artık Şenol hoca üzerinden spekülasyon yapan, masal anlatmış olur.

Beşiktaş Burak Yılmaz ve Kagawa ile yeni bir hava buldu ve zirve iddiasını sürdürüyor.

Şenol hoca da işine motive olmuş durumda.

Öyleyse dedikodu üretmenin anlamı yok.

Bir gelişme olur da durum değişirse yine hem bu sütunlardan, hem de A Spor ekranlarından sizleri bilgilendireceğimden kuşkunuz olmasın.

Beşiktaşlılar bana güvensin ve içleri rahat olsun.

Güneş, Kartal'ın kanatlarını ısıtıyor...

Net!



KAGAWA RÜZGARI

Japon Harikası, Beşiktaş'ın gücüne güç kattı.

Ayağının tozuyla attığı goller önümüzdeki haftalarda yapacaklarının bir işareti gibi.

Son derece yetenekli bir oyuncu olduğundan kimsenin kuşkusu yok.

Havasını bozan kimse olmazsa bu çocuk Kartal'ın çilingiri olur ve içeride-dışarıda tüm kapıları açar.

Bırakın sahada yaptıklarını, kulübede böyle bir alternatif olması bile muhteşem.

Bir milyon euro'ya böyle bir oyuncuyu Beşiktaş'a kazandıranları yürekten kutlarım.



QUARESMA BEKLEMELİ

Beşiktaş, Quaresma'nın çiftliği değil..

Portekizli'nin yokluğunda takım ruhu geri geldi ve herkes daha bir şevkle yardımlaşmaya başladı.

Kaprisleri ve saha içindeki vurdumduymaz tavırlarıyla Quaresma'nın bu manzarayı bozmasına izin vermek büyük hata olur.

Gitmek istiyordu, buyursun gitsin. Gitmek için garip bir kırmızı kart gördü, yarın en kritik maçta tekrar yapmayacağının garantisi yok.

Kendisinden başka kimsenin ön plana çıkmasına izin vermeyen ve böyle bir durum olursa rahatsızlığını her şekilde belli eden Q7 kenarda beklemeli...

Tam Lens havasını bulmuş, takım ruhu geri gelmiş, genç Güven sol kanatta iyi işler yapmış ve Kagawa ile olumlu bir hava yakalanmışken tüm bunları riske atmak büyük hata olur.

Umarım kimse bu hatayı yapmaz.



'VAR'I YEDİRMEYİZ

Hakem hatalarını tartışanlar fırsatını buldukları anda araya VAR'ı da sıkıştırıyorlar.

Dünyanın inandığı teknolojiyi kaldırmayı teklif edecekler neredeyse. Dahası aralarında bunu yapanlar da yok değil. Yuh!

Yıllardır hakemlerin hata sınırını çok aşan kararlarından bıktık, usandık, bunaldık.

Şimdi VAR sayesinde hata oranı yüzde 90 azalmış durumda. Bir kaç hakem ise VAR'ı sabote etmek istercesine saçma kararlar veriyor.

Onların gazına gelip futbolun vicdanı olan VAR'ı kimseye yedirmeyiz.

Bu da böyle biline.



SEMİH ÖZSOY

Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy, futbol dünyasının yenilerinden.

Sanırım o nedenle, duyduğu her dedikoduya inanıp elmalarla armutları karıştırıyor.

Geçenlerde yaptığı açıklama son derece garipti.

TFF'de kim kimdir, kimler kimlere karşıdır, hiç araştırmadan birilerinin söylediğine inanmış gibi konuştu.

Bence bir ara Mehmet Ali Aydınlar ile konuşmasında büyük fayda var.

Fenerbahçe için çok önemli konularda kendisini kimlerin yanılttığını en iyi o söyleyecektir.

Fenerbahçe maçlarında hakem hataları olmaktadır ve bu konuda biz de desteğimizi sonuna kadar veriyoruz.

Ancak Semih bey, haklı olduğu davayı yanlış kişileri hedef alıp, yanlış cümlelerle riske atıyor. En azından bana göre durum bu.



GÖKHAN TÖRE HAKLI MI?

Gökhan Töre bir açıklama yaptı, biliyorsunuz.

Özetle, kendisine yeterli şansın verilmediğini ve masa başında oturanlar tarafından haksızlığa uğradığını iddia ediyor.

Öyleyse manzarayı ortaya koyup, soralım: Töre haklı mı, değil mi? Karar sizin..

Gökhan Töre, "Bana teklif var, gideceğim" dedi; gönderdiler.

Gittiği yerde olmadı, "Dönmek istiyorum" dedi;

'Gel' dediler...

"Sakatlığım var, idare edin" dedi, idare ettiler...

Sakatlığı geçti, şans verdiler.

Peki sizce Gökhan Töre, formanın hakkını verdi mi?

Verdi diyorsanız Gökhan haklı, değil diyorsanız Gökhan kardeşime tavsiyem acilen susması!