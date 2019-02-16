Fark olurdu – Turgay Demir – Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Fark olurdu

Malatyaspor eski gücünde değil bu kesin ama yine de zor deplasman. Hem iyi mücadele ediyorlar, hem de bozuk zeminli sahanın avantajını kullanıyorlar.
Böyle maçlarda kontrolü elden bırakmamak gerekir. ilk golü atınca rakibin de on kişi olduğunu hesap edip biraz rahatladı ve Lens'in kaçırdığı golün ardından hemen golü yediler.
motivasyon boşluğunu kaldırmaz. Bir rakip on değil, sekiz kişi bile kalsa sana gol atabilir. Gol atmak için bir kişi yeter.
Her neyse, derbi öncesi kafaların biraz karışık olması normal diyelim ve bazı şeyleri es geçelim. Ancak Beşiktaş'ın maçı kontrolde tutma konusunda alması gereken çok mesafe var...
Bir takım on pozisyona girip son dakikalarda kabus görür mü!?
Öte yandan tek arıza kontrolsüzlük değildi...

Misal, Adem'in yaptığı... Gol atmışsın sevinmek hakkın, iyi de kart görmeden sevinmenin yolu yok mu!? Adem Ljajic gitti bayrak direğine tekme attı ve önümüzdeki hafta derbide yok. Yazık.
Ve bir türlü bildiğimiz klasını gösteremeyen Lens... Karşı karşıya demek bile az gelir, neredeyse topla kaleye gireceksin ve yedi metre kale yerine topu kalecinin ayaklarına nişanlıyorsun... Olacak iş değil!
ona keza, iki kez karşı karşıya atamadı, bir kez altı pastan dışarı attı, boş kaleye aşırttığı topu kaleye değil solundaki iki arkadaşına gönderse gol yapmaları işten bile değil.
Hep kaçıranları söyledik biraz da kurtarandan bahsedelim.
Malatyaspor kalecisi Ertaç mükemmel bir performans gösterdi ve farkı önledi.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 16 Şubat 2019, Cumartesi
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