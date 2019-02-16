Fark olurdu

Malatyaspor eski gücünde değil bu kesin ama yine de zor deplasman. Hem iyi mücadele ediyorlar, hem de bozuk zeminli sahanın avantajını kullanıyorlar.

Böyle maçlarda kontrolü elden bırakmamak gerekir. Beşiktaş ilk golü atınca rakibin de on kişi olduğunu hesap edip biraz rahatladı ve Lens'in kaçırdığı golün ardından hemen golü yediler.

Futbol motivasyon boşluğunu kaldırmaz. Bir rakip on değil, sekiz kişi bile kalsa sana gol atabilir. Gol atmak için bir kişi yeter.

Her neyse, derbi öncesi kafaların biraz karışık olması normal diyelim ve bazı şeyleri es geçelim. Ancak Beşiktaş'ın maçı kontrolde tutma konusunda alması gereken çok mesafe var...

Bir takım on pozisyona girip son dakikalarda kabus görür mü!?

Öte yandan tek arıza kontrolsüzlük değildi...