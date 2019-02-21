Eski MHK'nin kazığı! – Turgay Demir – Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Eski 'nin kazığı!

ve Bedri Dölkeleş, giderken yeni 'ye büyük kazık attılar. Normal şartlarda BeşiktaşFenerbahçe derbisini yönetir, Avrupa'nın 1 numarasına kimse ses çıkarmazdı. Ancak görevden ayrılan eski , Cüneyt Çakır'a geçen hafta Yeni MalatyaBeşiktaş maçını vererek, bu ihtimali ortadan kaldırdı. Aslında yeni MHK, bu kazığı onların suratına vurup "Geçen haftaki atamaları biz yapmadık. Dolayısıyla bizi bağlamaz" diyerek Çakır'ı derbiye verebilir. Polemik çıkar mı, bizi mahallesinde çıkar. Çünkü herkes öküz altında, buzağı arıyor!.. Eski MHK'nin geçen hafta yaptığı atamalar, sadece Cüneyt Çakır'ın değil bu derbiyi yönetebilecek olan ve 'un da önünü kesti. Sorsan, böyle bir art niyetleri olmadığını söyleyeceklerdir ama aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz! Manzara ortada... Sen giderayak, bir sonraki derbiyi hiç hesap etmeden, ya da tam tersine özellikle hesap ederek atamalar yaparsan, yeni MHK'den önce Türk futboluna kötülük yapmış olursun. Sabri Çelik, ve Hamza Mısırlı, son derece tecrübeli isimler. Bu zor durumdan alınlarının akıyla çıkacaklardır. Biliyoruz ki normalde dinlendirmeyi düşündükleri bazı hakemler, bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bu hafta görev almak zorunda kalacaklar. Çünkü 8-10 hakemi 'de başka hakem yokmuş gibi acımasızca kullanan eski MHK, 'de düdük çalma yetisine sahip 7-8 hakeme haftalarca maç vermedi. Dolayısıyla 20 hafta maç almamış bir adama, bu hafta maç vermek de çok ciddi bir risk olur. Dediğim gibi yeni MHK bu işi akıl yoluyla atlatıp, pazartesiden itibaren de Uilenberg ile birlikte sıkı bir eğitim çalışması yaparak, Türk futbolundaki hakem kaosuna son vereceklerdir.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 21 Şubat 2019, Perşembe
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