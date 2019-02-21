Eski MHK'nin kazığı!

Yeni Malatya-Beşiktaş maçını Cünyet Çakır’a verdiler, derbiyi yönetme şansı kalmadı

Yusuf Namoğlu ve Bedri Dölkeleş, giderken yeni MHK'ye büyük kazık attılar. Normal şartlarda BeşiktaşFenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetir, Avrupa'nın 1 numarasına kimse ses çıkarmazdı. Ancak görevden ayrılan eski Merkez Hakem Kurulu, Cüneyt Çakır'a geçen hafta Yeni MalatyaBeşiktaş maçını vererek, bu ihtimali ortadan kaldırdı. Aslında yeni MHK, bu kazığı onların suratına vurup "Geçen haftaki atamaları biz yapmadık. Dolayısıyla bizi bağlamaz" diyerek Çakır'ı derbiye verebilir. Polemik çıkar mı, bizi futbol mahallesinde çıkar. Çünkü herkes öküz altında, buzağı arıyor!.. Eski MHK'nin geçen hafta yaptığı atamalar, sadece Cüneyt Çakır'ın değil bu derbiyi yönetebilecek olan Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus'un da önünü kesti. Sorsan, böyle bir art niyetleri olmadığını söyleyeceklerdir ama aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz! Manzara ortada... Sen giderayak, bir sonraki derbiyi hiç hesap etmeden, ya da tam tersine özellikle hesap ederek atamalar yaparsan, yeni MHK'den önce Türk futboluna kötülük yapmış olursun. Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Hamza Mısırlı, son derece tecrübeli isimler. Bu zor durumdan alınlarının akıyla çıkacaklardır. Biliyoruz ki normalde dinlendirmeyi düşündükleri bazı hakemler, bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bu hafta görev almak zorunda kalacaklar. Çünkü 8-10 hakemi Türkiye'de başka hakem yokmuş gibi acımasızca kullanan eski MHK, Süper Lig'de düdük çalma yetisine sahip 7-8 hakeme haftalarca maç vermedi. Dolayısıyla 20 hafta maç almamış bir adama, bu hafta maç vermek de çok ciddi bir risk olur. Dediğim gibi yeni MHK bu işi akıl yoluyla atlatıp, pazartesiden itibaren de Uilenberg ile birlikte sıkı bir eğitim çalışması yaparak, Türk futbolundaki hakem kaosuna son vereceklerdir.