Shinji Kagawa zamanı

Derbiye şeytanın bile aklı ermez. Maç öncesi birilerinin avantajı vardır, birilerinin dezavantajı... Hepsini arka arkaya sıralarız sonra maç başlar hiç hesapta olmayan bir şeyler hikayeyi yazar, biz de okuruz. Derbiler zor oyunlardır. Avantajlar değil akıl konuşur. Bu açıdan baktığımızda biz yine geleneklere uyup avatajları alt alta yazalım... Beşiktaş moral motivasyon olarak çok iyi durumda. Q7, Kagawa ve Burak gibi oyunun seyrini değiştirecek isimleri var. Orta sahada da Dorukhan ve Atiba uyumu Kartal'ı farklı boyutlara taşıyor. Buna karşılık Fener'in kırılganlıkları çok. Geri düşerse yanar. Öne geçtiğinde ise onu koruyup korumayacağı belli değil. Böyle kırılgan yapılar zor oyunlarda çabuk dağılabilir. Orta sahaları uyumlu değil, Jailson ve Topal ayrı telden çalıyor. Savunmadaki Sadık kırmızı kartla nişanlı! Terazinin iki kefesine iki büyük takımı koyduğunda Beşiktaş ağır basıyor. Kartal şampiyonluk yolunda, Kanarya ligde kalmaya çalışıyor. Böyle bir psikoljide çok fazla karşı karşıya gelmediler. Bildiğim kadarıyla bir kez de 70'lerin sonunda olmuştu. Bu psikoloji hangisini nasıl etkiler onu yarın göreceğiz.



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Beşiktaş'ın taraftarı yanında olacağı için zor oyuna kolay adapte olması muhtemeldir. Bu maçın 70 dakikası muhtemelen Beşiktaş'ın tek golle önde olduğu bir manzara ile geçer ya da golsüz eşitlikle... Dolasıyla son bölüm çok önemli. Topun el yaktığı, can yaktığı o dakikalarda sağlam duran işi bitirir. Beşiktaş cephesinde Burak'ın tecrübesine, Kagawa'nın kalitesine güveniyorum. Fener tarafında Moses en kaliteli ayak. Ersun hoca onu ne kadar doğru kullanacak o çok önemli. Fener'in 10 numara pozisyonu bana göre boş. Beşiktaş'ta Kagawa var. Fizik olarak hazır olmasa da büyük maçların heyecanı onu yukarı taşıyacaktır. Maçın adamı olursa şaşırmam.