Tarihi derbi – Turgay Demir – Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Turgay Demir Tarihi derbi

Tarihi derbi

Tarihi bir geceye tanıklık ettik. İlk yarıda destan yazan, rakibine pozisyon vermeden üç gol atan , Kagawa, Burak, Atiba ve Dorukhan'la şahlanırken tarihi bir fark yapacağı izlenimi verdi. 'nin dağıldığı dakikalarda hakem elinden geleni yaptı, gole giden Lens'in tarafından düşürülmesini seyreden Bülent Yıldırım, VAR olmasa penaltıyı da vermeyecekti.

* * *

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki üstünlüğünde 'ın sahaya çıkardığı kadronun payı büyüktü, Orta sahayı Tolgay ve Zajc gibi iki yumuşak oyuncuyla donatan Ersun Yanal bu bölgede oyunun kaderinin belirlendiğini unutmuş olmalı. Hemen hakkını verelim aynı Ersun Yanal yaptığı değişikliklerle de takımının havasını değiştirdi. Savunmanın sağına geçen Dirar etkili oyunuyla sağ kanattan bindirmeler yaparken Şenol hoca bu kanattaki etkinliğe çözüm üretmek için 63. dakikayı bekledi. Bu da büyük hataydı. 'in doğru kadroyla başladığını, Ersun Yanal'ın ise ikinci yarıda doğru işler yaptığının altını çizelim,

* * *

Beşiktaş gibi bir takım kendi sahasında ve muhteşem seyircisinin önünde 3-0 öne geçtiği bir maçta farka gider ve ikinci yarıda bu kadar oyundan düşmez. Kagawa yorulduysa çare üretmek Şenol hocanın işi, Lens etkisiz ise aynı şekilde çözüm bulmak yine Şenol Güneş'in işi… Hoca manzarayı uzun süre seyretti ve çözüm aramak yerine farklı skora güvenmeyi tercih etti. Sonuç olarak bu beraberlik Fenerbahçe'ye bir şeyler kazandırabilir ama Beşiktaş'a kesin olarak şampiyonluğu kaybettirdi. Bir sezonun emekleri bir devrede gitti. Beşiktaş büyük bir emek harcayarak elde ettiği farkı korumayı başarmalıydı ama başaramadı ve beraberliğe razı oldu.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 26 Şubat 2019, Salı
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
    1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Turgay Demir - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN