Tarihi derbi

Tarihi bir geceye tanıklık ettik. İlk yarıda destan yazan, rakibine pozisyon vermeden üç gol atan Beşiktaş, Kagawa, Burak, Atiba ve Dorukhan'la şahlanırken tarihi bir fark yapacağı izlenimi verdi. Fenerbahçe'nin dağıldığı dakikalarda hakem Bülent Yıldırım elinden geleni yaptı, gole giden Lens'in Mehmet Topal tarafından düşürülmesini seyreden Bülent Yıldırım, VAR olmasa penaltıyı da vermeyecekti.



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Beşiktaş'ın ilk yarıdaki üstünlüğünde Ersun Yanal'ın sahaya çıkardığı kadronun payı büyüktü, Orta sahayı Tolgay ve Zajc gibi iki yumuşak oyuncuyla donatan Ersun Yanal bu bölgede oyunun kaderinin belirlendiğini unutmuş olmalı. Hemen hakkını verelim aynı Ersun Yanal ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle de takımının havasını değiştirdi. Savunmanın sağına geçen Dirar etkili oyunuyla sağ kanattan bindirmeler yaparken Şenol hoca bu kanattaki etkinliğe çözüm üretmek için 63. dakikayı bekledi. Bu da büyük hataydı. Şenol Güneş'in doğru kadroyla başladığını, Ersun Yanal'ın ise ikinci yarıda doğru işler yaptığının altını çizelim,



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Beşiktaş gibi bir takım kendi sahasında ve muhteşem seyircisinin önünde 3-0 öne geçtiği bir maçta farka gider ve ikinci yarıda bu kadar oyundan düşmez. Kagawa yorulduysa çare üretmek Şenol hocanın işi, Lens etkisiz ise aynı şekilde çözüm bulmak yine Şenol Güneş'in işi… Hoca manzarayı uzun süre seyretti ve çözüm aramak yerine farklı skora güvenmeyi tercih etti. Sonuç olarak bu beraberlik Fenerbahçe'ye bir şeyler kazandırabilir ama Beşiktaş'a kesin olarak şampiyonluğu kaybettirdi. Bir sezonun emekleri bir devrede gitti. Beşiktaş büyük bir emek harcayarak elde ettiği farkı korumayı başarmalıydı ama başaramadı ve beraberliğe razı oldu.