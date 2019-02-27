Haftanın yorumu

GALATASARAY-AKHİSAR

10 milyon euro verdiği Diagne'den verim alamadığı gibi şimdi de sakatlıktan dolayı faydalanamayan Galataaray, ligin dibindeki Akhisar karşısında öldü öldü dirildi. Mitroglou'nun son anlardaki golü yarışta tuttu.



BAŞAKŞEHIR-BURSA

Lider kazanarak yoluna devam ediyor. Kar nedeniyle ertelenen maç, ertesi gün benzer şartlarda oynandı. Beklenenden çok daha kolay kazanan Başakşehir zirvedeki yerini ve Galatasaray ile farkı korudu.



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

Tarihe geçen, teknik adamlar açısından derslerle dolu bir derbi izledik. Gökhan Gönül, Hasan Ali, Sadık gibi savunmacılar coştu, Burak, Kagawa yıldızlaştı. İlk devrede 'güneş' açtı. İkinci yarıda Fener yandı. Güneş söndü. Hangi açıdan bakarsak bakalım Vodafone Park'taki bu özel derbiyi uzun yıllar unutamayacağız.



GÖZTEPE-TRABZONSPOR

Trabzonspor, Jose Sosa'nın dönüşüyle yeni bir çehreye büründü. Fırtına önceki hafta iç sahadaki Alanya mağlubiyetini, İzmir'deki deplasman galibiyetiyle telafi etti. Şampiyonlar Ligi iddiaları sürüyor.



ANKARAGÜCÜ-ERZURUM

6 puanlık maçta yeni transferlerle güçlenen iki takım karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadele oldu. Ankaragücü tek farkla kazanarak ligde kalma adına umutlandı, Erzurumspor'un umutları gelecek haftalara kaldı.