Ödü patlayan Fenerbahçe’den Güneş’e tarihi ders! – Turgay Demir – Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Ödü patlayan Fenerbahçe’den Güneş’e tarihi ders!

Ödü patlayan ’den Güneş’e tarihi ders!

derbinin ilk yarısında bildiğimiz takımıydı.
Topu az ve öz kullandı, gereksiz yerlerde Fenerbahçeli oyunculara bıraktı ve bu akıllı futbol tabelaya 3-0 gibi muhteşem bir skor yazdırdı.
Misal pas istatistikleri 220-100 Fener lehineydi ama bu 220 pasın muhtemelen 219'unu Sadık ve Skrtel kendi aralarında yapmışlardı!
Yani zararsız paslaşmalardı bunlar.
Tabela da bu nedenle üç farklı olmuştu zaten...

FENERBAHÇELİLER'İN ÖDLERİ PATLADI

O, şahane Beşiktaş adına ilk yarıda Kagawa en kritik anlarda klasını gösterirken da destansı bir performans ortaya koyuyordu.
Uzatmayalım; tarihi derbinin ilk yarısı Beşiktaşlılar'ı "farklı" hayallere sürükleyen güzelliklerle geçerken, Fenerbahçeliler'in genel ruh halini, "Tarihi fark yiyebiliriz!" şeklinde özetlenebilirdi...

YA HERRO, YA MERRO FUTBOLU

İkinci yarıya kaybedecek hiç bir şeyi olmayan bir takım olarak çıkan 'nin ilk 10-15 dakikada var gücüyle saldıracağını ve bir gol bulması halinde umutlanacağını tahmin etmek için alim olmaya gerek yok.
O gol gelmezse sarılacivertli oyuncular gerilecek ve muhtemelen korktukları gibi tarihi bir fark yiyeceklerdi.

YANAL HAMLE YAPTI, GÜNEŞ SEYRETTİ

, bu çaresizlik içinde işin ara gazı yönünü (ki derbilerde genellikle etkili olur) gündeme getirip önemli bir konuşma yapmış ve takımını bu hırsla sahaya sürmüştü.
Sadece motivasyon konuşması yetmezdi, sahadaki görüntüyü farklılaştıracak oyuncu değişiklikleri de gerekiyordu. Yanal işin bu tarafını da ihmal etmedi.
Buna karşılık Beşiktaş cephesinde hiç bir yenilik yoktu.
Şenol Güneş muhtemelen Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki halinin kolay kolay düzelmeyeceğine güvenerek, (genellikle yaptığı gibi) 65'inci dakikaya kadar takıma müdahale etmedi.

KAGAWA-MEDEL DEĞİŞİKLİĞİ YETERLİ OLURDU

Oysa ilk yarıda muhteşem oynayan Kagawa'yı devre arasında alnından öperek kenara almak ve sahaya 'i sürmek bu maçın tek ihtiyacı ve bana göre ikinci yarıyı kurtaracak tek hamleydi.
Bu şartlarda Dorukhan 10 numara pozisyonuna geçer ve orta sahada kurulan Medel-Atiba-Dorukhan üçgeni Fenerbahçe'yi her şekilde bozardı.
Yanal'ın sağ kanada yaptığı takviyeye karşı yorgun Lens'i çıkarıp Quaresma'yı aynı kanada koymak da bana göre aklın emrettiği ikinci hamleydi.

DEĞİŞİKLİĞİN SAATİ OLAMAZ!

Şenol Güneş bunların hiç birini yapmadı...
Sahaya sürdüğü ilk 11, her şekilde doğruydu ve tarih yazdı, ikinci yarıdaki hamleleri ise, zamansız ve yetersizdi ve hoca tarihi bir ders aldı.
Bence ders notlarının başında da şu yazıyor olmalı; değişiklik için belli bir dakikayı beklemek saçmalığın daniskasıdır.
Bir takımın ne zaman değişiklik yapacağına sahadaki görüntü karar verir, hocaların ön yargıları değil.
Nokta.
Beşiktaş yarıştan koptu mu? ukarıda asılı soruya biz hangi cevabı verirsek verelim, bu tahminden öte gitmez.
Sorunun gerçek cevabını Kayseri deplasmanından başlayarak en az altı-yedi maçlık bir seri yakalamaları gereken Beşiktaş takımı verecek.
Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi iddiasının sürüp sürmediğinin cevabı da bizde değil Siyah-Beyazlı oyuncuların ayaklarında.
Çok güçlü bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Bu kadro isterse 6 değil, 16 maçlık bir seri de yapabilir.
Yeter ki herkes işine motive olup gereğini yapsın.

DÜRÜMCÜ'YE, GÖNÜL DERSİ!

Biri hala polemiklerle tribünlere oynayan sözde bir yıldız, diğeri attığı harika gole rağmen yıllarca ekmek yediği camiaya saygısını "sevinmeyerek" gösteren bir centilmen.
Nerede , nerede dürümcü .
Sen dürüm yemeye devam et Tolgay kardeşim, hem bu senin tavrına da uygun. Beşiktaş'ta yıllarca oynamadan para kazandın, 'kebap' yaptın deyim yerindeyse.
Eeee kebap yapan birinin, dürüm yemesi kadar doğal bir şey olmaz...

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 01 Mart 2019, Cuma
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