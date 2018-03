İnsanlık dersi

Türkiye Futbol Federasyonu büyük iş yaptı. Önce Kilis'te toplantı ardından on binlerce forma dağıtımı, amatör kulüplere para, top yardımı derken, Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ekstra bir saha yapımını birlikte üstlendiler.

Kilis, dünyaya örek oluyor ama dünya bunun farkında değil. 90 bin nüfuslu bir şehrin üzerinde, Türkiye'ye gelen 3.5 milyon Suriyeli'nin 1 milyonu geçmiş konaklamış. Şu anda 140 bin Suriyeli yaşıyor küçük şehirde.

90 bin de Türk. Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, "kardeşlik sınır tanımaz" diyerek Türk-Suriyeli ayırmadan her türlü hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyorlar. Sorunları yok mu? Var.

En başta su sorunu var. Çözüyorlar bir şekilde. Dua başta her türlü desteğe de ihtiyaçları var çünkü yükleri ağır.

Çok şükür Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sayesinde huzurları yerinde. Artık eşkıyalar roketle vuramıyorlar şehirlerimizi çünkü Mehmetçik canı pahasına sınır güvenliğimizi sağladı.



Ülkemle gurur duydum

Program sonunda Suriye tarafına geçtik. Çobanbey köyüne geldik. Fırat Kalkanı'ndan sonra kendi kendilerine yetmeye çalışıyorlar. Elbette Türkiye'nin büyük desteğiyle. Büyük çoğunluğu Türkmen. Dün üzerlerinde ay-yıldızlı formalarla bizleri karşılayan çocukların sevincini görecektiniz.

Ülkemle bir kez daha gurur duydum.

Çünkü burada tüm çocuklar Mehmetçiğe dua ediyor. Türkiye; okullarından, sağlıklarına her şeylerini temin etmeye çalışıyor.

Bütün dünya insanlık dramını seyrederken, Türkiye o dünyaya insanlık dersi veriyor. Çok güzel ülkemiz, çok güzel askerimiz var ne mutlu bize. Bu insanlarla konuştukça, yıllardır yaşadıklarını dinledikçe vatanımdaki huzur ve güven için Allah'a binlerce kez şükür ettim. Bunu sağlayanların hepsinden Rabbim razı olsun.