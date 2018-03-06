Şampiyonluğa dev adım!

Beşiktaş, Tolgay'ın çok 'lay lay lom' oynadığı ilk yarıda orta sahada etkisiz kalmanın bedelini rakip kaleye gitmekte zorlanarak ödedi.

Lens ve Gökhan sağ kanatta uyurken solda Babel bir şeyler yapma gayretindeydi ama yeterli etkiyi yaratamadı... Bu şartlarda bireysel becerilerle pozisyon bulabilirsiniz ki, Talisca ve Vagner iki pozisyon buldular ama değerlendirecek beceriyi gösteremediler.

Trabzonspor'da öndeki N'Doye son derece silik bir oyun sergileyince koca devre iki pozisyonla bitti vesselam.

İkinci yarı da Atiba biraz öne çıkıp baskı yapmayı denediğinde Tolgay da tamamlayıcı desteği vermeye başladı ve Beşiktaş daha iyi bir görüntü verdi. Şenol hoca ilk hamlesini Vagner Love-Negredo değişikliğiyle yaptı... Hemen akabinde Adriano yüzüne gelen darbeyle sakatlanınca Caner oyuna girdi ve maçın kader anı galiba buydu, çünkü Caner'le birlikte sol kanattan etkili ortalar geldi.



?Negredo şov yaptı

Nitekim bunlardan birinde Negredo iyi bir kontrolle savunmayı ve kaleci Onur'u yanılttıktan sonra Babel'e 'al da at' dedi... Ardından Babel kontratakta bir kez daha sahneye çıktı ve Beşiktaş adına maçı kolaylayan adam oldu. Sonra Negredo'nun harika bir şovu var ki, anlatmakla olmak izlemek gerekirdi, resmen klasını konuşturdu.

Hemen belirtelim oyunun genelinde tutuk görünen Trabzonspor'da, Yusuf ve Rodallega oyuna çok geç alındılar. Belki onbir başlamış olsalar bordo-mavili takım adına daha iyi bir görüntü ortaya çıkabilirdi.

Beşiktaş'ın çok zorlu bir deplasmandan aldığı bu galibiyet ligin bundan sonrası için de belirleyici olabilecek değerde. Kara Kartal'ın artık önü açık ve kalan haftalardaki tüm maçlarını kazandığı taktirde rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın şampiyonluğu kucaklayabilir.

Bu da küçümsenecek bir avantaj değil.