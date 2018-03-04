Ricardo Pascal!

Konu Beşiktaş olunca hakemlerin de, PFDK'nın da ekseni kayıyor. İlk denemelerini nedense hep siyah-beyazlı oyuncular üzerinde yapıyorlar.

Misal, Caner için özel kural çıktı, altı maç ceza verildi ondan sonra küfür- kafir gırla gitti, birine muhatap yok dediler, ötekine hakem gördü ceza vermedi dediler.. Sonuç olarak Caner'i yediler ve orada kaldılar.

Şimdi sıra Quaresma'ya gelmiş gibi. Josef, arkadan bileğine basıyor, yüzüne vuruyor ve parmağını gözüne sokuyor, tüm bunlar ortadayken Quaresma hem centilmenliğe aykırı hareket hem de saldırıdan PFDK'lık oluyor. Ayıp! Günah! Kimse Quaresma'ya Pascal muammelesi yapmaya kalkmasın, kuralları bir tarafa acımasızca uygulayıp diğerlerini görmezden gelmekle huzuru bulamayız bulsak bulsak kaosu buluruz. TFF Hukuk Kurulu, hakemin görmediği Josef'in hareketlerini neden atlıyor, Josef neden PFDK'ya sevk edilmedi, birileri açıklarsa biz de ona göre sözümüzü söyleriz...

Bu sezon Beşiktaş'a ugraşıyorlar bu net! Beşiktaşlı bazı oyuncular da, örneğin Quaresma bu gerçeği göz ardı edip art niyetlilere çanak tutuyor.

Dikkatli olmak gerek.

Adaletli, hakkaniyetli bir yarış Türk futbolunun marka değerine değer katar. Bunun dışında ne yaparsak eyyam olur, fayda değil zarar getirir.



?Josef uyanık çıktı

Fırat Aydınus derbide gördüğünü çaldı ve iyi bir maç yönetti, Josef'in yaptıklarını görmüş olsa onu da atardı, maç boyu gösterdiği yönetim bunun kanıtı. Quaresma darbe yediğinde karşılık vereceğine Josef gibi uyanık davranıp kendini yere atsa bugün çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Umarım PFDK ve Tahkim yapılan ağır tahrikleri dikkate alır ve hakkaniyetli bir karar verirler.

İşin bu tarafını burada noktalayıp gelelim yarınki zorlu maça. Beşiktaş iyi bir motivasyonla bugüne kadar zorlukları aşmayı bildi. Yarın da en çok buna ihtiyacı var. Quaresma'nın yokluğunda Lens daha bir özgüvenle oynayacaktır. Artık tabela kalktığında ilk çıkan oyuncu olmayacağını biliyor ve bu da ona özgüven verecektir. Talisca, Babel, Tolgay gibi yıldızlar böyle maçları severler.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın olmaması Beşiktaş adına önemli bir avantaj. Siyah-Beyazlılar bu avantajı kullanıp Türkiye'nin en zor deplasmanından üç puanla dönmesi halinde şampiyonluğun en önemli adayı durumuna gelecektir.