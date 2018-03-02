Üç kızgın cengaver

Kıran kırana bir derbi izledik...

Mücadele, gerilim, heyecan, hepsi vardı.

Fenerbahçe bu maçta 2 gol atacağını sanırım hiç düşünmemişti ama attı.

Çünkü Beşiktaş maçı savunma güvenliğini hiç düşünmedi ve kolay goller yedi.

Aslında Beşiktaş daha iyi başladı ve golü de buldu.

Ancak Kartal'ın sağ kanadı ciddi arızalıydı...

Ne Gökhan, ne de Lens yeterince iyi değildiler.

Lens'in kaçırdığı iki gol var ki, inanılır gibi değil.

Hadi birinde Skrtel çok kritik bir hamle yaptı ama ikinci kaçırdığı gol tam bir skandal.

Ceza sahasında üç arkadaşı var, kendisi de müsait ama o kadar bekledi ki Hasan Ali, 'zorunlu' olarak yetişti ve vuruşa izin vermedi.

Fenerbahçe'de Alper ilk dakikadan itibaren gereksiz bir gerginlik içindeydi, atılana kadar kendini toparlayamadı ki, aslında sahanın iyilerindendi.



Kartlar genelde doğru

İlk yarıda kanatlar uyuyunca Şenol hoca ikinci yarıya Babel- Quaresma ikilisiyle başladı.

Artık maç Beşiktaş'ın hakimiyeti atında geçiyor ve Fenerbahçe doğal olarak skoru koruma telaşına düştü.

Normal şartlarda iki kanattan yüklenen Beşiktaş'ın maçı alıp götürmesi işten bile değildi ama işler öyle yürümedi ve Beşiktaş'ın el bombası Quaresma deyim yerindeyse kendini attırıp sayıları eşitledi.

Oysa Şenol hoca onu skoru eşitlesin diye sahaya sürmüştü!

Kartlar havada uçuşunca maç başta hakem olmak üzere herkes için zor bir hale geldi.

Volkan neredeyse yalvara yalvara çağırdığı ikinci sarıyı görünce sayısal denge bir kez daha bozulurken skor tabelasını eşitlemek Talisca'ya düştü ...

Sonuç olarak şunu net olarak söyleyebiliriz; üç kızgın cengaver Alper,Volkan ve Quaresma bu maçın ağırlığını taşıyamadılar.

Hemen belirtelim hakem açısından çok zor bir maçtı ve Fırat Aydınus'u

kartları genel olarak doğruydu.