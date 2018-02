Beşiktaş kazanır

Beşiktaş-F.Bahçe derbisini kim neden kazanır?

Bana göre derbiyi Beşiktaş kazanır. Öncelikle derbilerde hücum gücü iyi olan takım ön plana çıkar. Beşiktaş da bu açıdan Fenerbahçe'den daha iyi bir kadroya sahip.

F.Bahçe'nin savunma yapacağı kesin. Başakşehir maçındaki taktik ile oynayıp önde baskı kurmaya çalışınlarsa Babel-Quaresma başta birçok oyuncu Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkacaktır. Burada önemli nokta Şenol hocanın orta sahada Medel-Atiba ikilisini kullanıp kullanmayacağıdır.

Beşiktaş en az rakibi kadar koşmalıdır ve orta sahada baskı uygulamalıdır.

Bunu da Medel-Atiba ikilisi yapar.



Beşiktaş'ın avantajları, dezavantajları neler?

Beşiktaş'ın en büyük ajantajı etkili kanat oyuncuları.

Quaresma ve Babel ceza sahasının içini bombardımana tutuyorlar. Fenerbahçe savunması ilk topları karşılasa bile Medel ve Atiba ile dönen topları alan Beşiktaş yeteri kadar gol pozisyonu bulacaktır. Buna karşılık duran toplardan gol yememesi de başka bir avantajıdır.

Beşiktaş'ın en önemli dezavantajı böylesine önemli maçlarda kolay gol yemesi ve gerginlik sebebi ile kendi oyununu sahaya tam olarak yansıtamamasıdır.



Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic, Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım yok. Derbiyi nasıl etkiler?

Hasan Ali'nin olmayışı hücumda olmasa da savunmada Fenerbahçe'yi etkileyebilir çünkü İsmail'in savunması iyi değil. Ve büyük oranda kırmızı kart riski taşıyor. Beşiktaş'ta ise Savunmasının göbeğinde Pepe'nin forvet arkasında ise Talisca'nın olmayışı Kartal'ın oyun düzenini etkileyebilir.



Şenol Güneş kazanma adına neler yapmalı?

Öncelikle savunmarnın göbeğinde Vida- Tosic oynamalı.

Gökhan ve Adriano da yerlerinde olmalı.

Hem kendi savunmasından çıkan hem de rakipten dönen topları alması için orta sahadan Medel'in enerjisinden faydalanması da bana göre bir zorunluluktur.

Ben bu sistemde forvet arkasında da Oğuzhan'ı kullanırım.

Tolgay Arslan'ı değil.



Maçın kaderini hangi oyuncular etkiler. Derbinin yıldızı kim olur?

Her iki kaleci de bu maçta yapacakları ya da yapamayacakları kurtarışlarla kader adamı olmaya en müsait isimler. Onun dışında Beşiktaş'ta Quaresma ve Babel, F.Bahçe'de ise Giuliano ve oynarsa Valbuena öne çıkması muhtemel diğer isimlerdir.

F.Bahçe'de İsmail, Beşiktaş'ta Tosic kart riskleri nedeniyle maçın kaderini etkileyebilirler. Bu maçın yıldızı Quaresma olur. Bugüne kadar hiçbir derbide gerçek klasını göstermeyen Q7 bu kez muhteşem taraftar önünde büyük oynayıp asist, gol ve göze hoş gelen hareketleri ile geceyi aydınlatan yıldız olabilir.