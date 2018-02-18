Yakın Beşiktaş’ı!

Sezon başında oynanan Fenerbahçe derbisinden itibaren Beşiktaş bazı eyyamcılar tarafından satırla doğranıyor. Gençlerbirliği maçında Babel'in atılması, Bursa deplasmanı başta verilmeyen penaltılar derken Konya'da tam bir futbol katliamı yaşandı...

Rakibi Talisca'nın ayağına bastı, Talisca'ya sarı kart gösterdiler; Pepe rakibinin önüne ayak koydu, asla sert bir faul yapmadı, her ikisi de sınırdaydı, tesadüf ikisi de cezalı duruma düştü. Manzarayı görünce Levent Tüzemen'in uyarısıyla, Aykut Kocaman'ı hatırladık; "Alper Ulusoy çat çat çat bizi doğradı ama rakipleri doğramıyor" demişti...



Algıya karşılık vermek!

MHK'de bu sözlerden etkilenmiş olacak ki Fener derbisi öncesi Konya'da Alper Ulusoy'u yapıştırdı Beşiktaş'a...

Çünkü Pepe, Talisca, Oğuzhan, Adriano gibi en önemli 4 oyuncu kart sınırındaydı. Yani Kocaman'ın algısına karşılık vermenin, "Bak hocam rakiplerinize de aynı şeyleri yapıyoruz!" demenin en kestirme yoluydu.

Aynı hakem, aynı isabet!

Yalnız bir şeyi atlamışlar, Aykut Kocaman, kendi oyuncularına gösterilen kartların doğru olduğunu da söylemişti.

Yani, hak edene gösterilsin demişti bir anlamda.

Bu ayrıntı atlandı sanırım çünkü ne Pepe, ne Talisca sarı kartlık hareketler yapmadılar. Hadi Pepe'nin ki su götürür de Talisca'yı tam katlettiler.

Ali Turan gelip Talisca'nın ayağına basmış ve Beşiktaş'ın umut veren atağı bu faulle kesilmişti. Normalde Ali Turan'ın ikinci sarıdan atılmasıydı ama Alper Ulusoy hiç tereddüt etmeden Talisca'yı "derbiden attı!"



Keyif mi alıyorsunuz?

Beşiktaş'ın iki puanını elinden aldığı yetmemiş gibi bir sonraki hafta oynanacak derbinin de kaderini belirlemeye kalktı. Yuh!

İşte bizim futbolumuz bu. Avrupa'nın devlerini dize getiren Beşiktaş'ı kendi ligimizde ezmekten keyif alıyoruz.

Pes! Sonra... Sonrası daha feci.

Talisca gole gidiyor; Konyalı oyuncu yakasından, paçasından çekiyor, Alper Ulusoy oralı bile değil, utanmasa Talisca'ya ikinci sarıyı gösterecek, o derece!

Allah'tan Adriano ve Oğuzhan sahada yoktu, aksi halde onlar da gitmişlerdi gümbürtüye.

Bravo Alper Ulusoy, bravo MHK; vatana-millete öyle büyük bir hizmet yaptınız ki anlatmak mümkün değil; tam da Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'ı yaktınız... Helal olsun size, ne kadar da Almanmışsınız!



Çatır çatır çatlayacaklar

O nedenle dikkatli ol ve kenetlen Beşiktaşlı!... Eyyamcılara teslim olmak yok...

Yapılan eyyamları görmeyip "Beşiktaş'ı kolluyorlar" algısı yaratanlara karşı dik dur. En çok senle uğraşıyorlar çünkü en çok korktukları sensin, bunun farkına var ve inançla yürü.

Beşiktaşlı görünen ama tarafsız masalı anlatmak için "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım" diyerek algı operasyonu yapanları gör ve uzak dur.

Unutma Beşiktaşlı, Avrupa'yı dize getiren muhteşem kadronla motorları tekrar maviliklere sürdüğünde tüm sezon boyu yapılanlara en iyi cevabı vermiş olacaksın...!

Ve en önemlisi, Allah'ın izniyle sen başarılı oldukça onlar yine çatır çatır çatlayacaklar!