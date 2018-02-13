Pele, Di Stefano, Talisca ve ihtiyar!

Pele, Maracana'da bininci golü attığında MEŞİN YUVARLAĞI öperek saygısını gösterir... Yıllarca kendisine büyük mutluluklar yaşatan meşin yuvarlağa aynı saygıyı duyor ve evinin girişine bir TOP heykeli yaptırır..

Heykelin üzerine şöyle yazar;

TEŞEKKÜRLER İHTİYAR! Şunu kabul edelim ki; TOP futbol sahasındaki en yaşlı elemandır! Ve Talisca da bu ihtiyarla çok güzel bir muhabbete sahiptir. Son attığı golde verdiği falsoyu topun etrafına pervane taksak anca verebiliriz. Öyleyse sıra sende Talisca, ayağına çok yakışan 'ihtiyar'a sevgini, saygını göster, ilk fırsatta öp...

F.Bahçe, Başakşehir'i eze eze yenerken Aykut Kocaman zirve yaptı. Elindeki sınırlı kadroyla muhteşem bir taktik belirleyen Kocaman, Avcı'ya ders verdi.

Kutlamak gerek. Çünkü bu galibiyetle ligin zirvesinde kartlar yeniden dağıtıldı.

Artık hesaplar çok daha milimetrik yapılmak durumunda.

Beni ilgilendiren ilk konu yarışın saha içinde kalması ve hakemleri baskı altına almak için kimsenin boş lakırdı yapmaması. Bu noktada federasyon kurullarına da büyük görev düşüyor; adil olmalılar!



Volkan ceza almalı

Caner görüntüyle 6 maç ceza aldı, Emre'nin durumu farklıydı bunu anladık ama Volkan Demirel'in durumu Caner'le birebir aynı. Volkan hakeme küfür ediyor ve hakem bunu cezalandırmış değil. Üstelik Volkan maçtan sonra da yaptığını itiraf etmiş durumda. Öyleyse şimdi aynı görüntülerle Volkan ceza almalı.

Hakkaniyet bunu gerektirir.

Hakemlerin son yıllarda daha cesur olduğunu görüyor ve mutlu oluyorum. Büyük-küçük takım ayrımı yapmamaları harika. Hataları yok mu var ve yine olacak ama bilerek, isteyerek kimseyi kollamıyor ve kimseyi de ezmiyorlar. Bu 'temiz futbol' isteyen biri olarak beni mutlu ediyor.

Dilerim ki yarışın kızıştığı haftalarda aynı duruşu sergilemeye devam etsinler.

O takdirde Türk futboluyla birlikte Türk hakemliği de bir yerlere gelebilecektir.

Peki yarışta kim avantajlı; gelelim oraya. Fenerbahçe-Başakşehir maçı bize gösterdi ki kadro kalitesi yetmez, tecrübe şart. Başakşehir bu anlamda artık yarışın en zayıf halkasıdır.

Beşiktaş, G.Saray ve Fenerbahçe'yi ise eşit oranda favori olarak görüyorum. Beşiktaş son iki sezonun şampiyonu ve geniş kadrosunun yanı sıra öz güveni de var. F.Bahçe ve Galatasaray da o yoldan defalarca geçmiş ekipler yani benzer öz güvene sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Şu anda üç büyüklerin şansı eşit, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinden sonra daha net konuşabiliriz.