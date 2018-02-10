Vira Bismillah

Şenol Güneş gibi hakem hatalarından çok canı yanmış bir teknik adamın, video hakem uygulamasına karşı çıkması şaşırtıcı...

Video hakem devreye girince en azından bariz hatalar ortadan kalkacak.

Misal, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR olsaydı, Beşiktaş bir penaltı kazanacak ve attığı gol de geçerli olacaktı.

Hikaye bu kadar basit... Her neyse hocanın bir bildiği vardır diyelim ve geçelim asıl konuya.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş bu sezon da doğal favori konumunda.

Aradaki puan farkı, Beşiktaş'ın bir seri yakalaması halinde kolaylıkla kapanır.

Önemli olan Kara Kartal'ın ne yapacağıdır. Beş haftalık bir galibiyet serisi Beşiktaş'ı ligde lider, kupada da finalist yapar.

Herkes fikstürün zorluğundan bahsediyor ve üst üste oynanacak iki derbiden dem vuruyor.

Bunu söyleyenler üç gün arayla sahne alacak olan iki derbinin Vodafone Park'ta olduğunu unutuyorlar sanırım.



İki takımı da hırpalar

Üç gün arayla Vodafone'da Beşiktaş'ın karşısına çıkmak hiç kolay değil. Bunu sanırım maçlar oynanmadan kimse anlamayacak.

Derbi, iki takımı da hırpalar mı, hırpalar; en gerçekçi yorum bu.

Galatasaray ve Başakşehir bu anlamda çok mutlu olmalılar.

Çünkü derbi maçlar her zaman hasar bırakır...

Kim daha çok hasar alır orasını derbiler oynanınca görebiliriz daha önce değil.

Sakatlık ve ceza durumlarında takımların kadrolarının genişliği ya da darlığı işin gidişatını belirler.

Bu bakışla Beşiktaş'ın bir parça daha avantajlı olduğunu da tarafsız herkes kabul edecektir sanırım.

Bayern Münih maçlarını bu fikstürden ayrı düşünmek mümkün değil. Öyle ya da böyle o maçlar da Beşiktaş'ı bir şekilde etkileyecektir.

Genel beklenti kötü etkileyeceği şeklinde ve tersini düşünen yok.

Yani Münih deplasmanında iyi bir sonuçla dönün Beşiktaş'ın o moralle ligde nasıl fırtınalar estireceğinin hesabını kimse yapmıyor!

Bence siyah-beyazlı oyuncular ve Şenol hoca yapıyordur.

Zorlu fikstürler üst düzey oyuncular için iyi bir motivasyon kaynağıdır.

Beşiktaş'ın üst düzey oyuncuları için de bu fikstür itici güç olabilir.



Vites yükseltme vakti

Yani, yanisi şu; Beşiktaş eğer iyi bir seri yakalarsa zorlu denilen fikstürü en az hasarla atlatır ve tüm hedeflerine yürümeye devam eder.

Kim, ne kadar inanır bilmem ama benim Beşiktaş'a güvenim tam. Kara Kartal böyle zorlu maçları iyi oynar ve beklenenden daha iyi sonuçlar alır.

Dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Beşiktaş iyi futboluyla, iyi sonuçlar alarak tüm engelleri aşabilecek güce sahip.

Özellikle Vodafone Park'taki maçlarda harika bir itici güç olan, dünyaya nam salmış taraftar desteğini de hatırılarsak Kartal'ın evinde neler yapabileceğini daha iyi tahmin edebiliriz.

Evet, Beşiktaş bugünkü Karabük maçıyla birlikte vites yükseltmeli ve zoru başarmaya hazır olmalıdır.

Bunu yapacak gücü var, öyleyse; vira Bismillah...