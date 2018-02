İmamı çağırın

Turu ilk maçta kolaylayan Şenol hoca rövanşta hem oyuncu bazında, hem de bazı oyuncuların mevkileri anlamında ciddi bir rotasyon yaptı.

Yeni transfer Vagner Love Mustafa Pektemek'le önlü-arkalı oynarken Medel'i stoper, Vida'yı ise sağ bek olarak izledik.

Şenol hocanın elindeki avantaja güvenip bunları yapması bir anlamda normal ve bizi şaşırttığını söyleyemeyiz ama Gençlerbirliği kadrosunu görünce şaşırdık! Hopf yedek kalede genç Taha, Numan, Uğur, Sessegnon ve Jailton da kulübede..

Yani sahadaki on bir, "Bu işin Ankara'sı da var!" meydan okumasının arkasında duran bir on bir değildi.

Sanırım işin zorluğunun farkında olan Ümit Özat yorgun olan as oyuncularını riske atmak istemedi ve "Bu kadroyla ne yapabiliriz ona bakalım!" dedi.

Hal böyle olunca Beşiktaş oyunu çok rahat kontrol etti ve istediği zaman tempoyu arttırıp, istediği zaman düşürdü… Gerçi maçın hemen başında Gençlerbirliği yakaladığı pozisyonu gole çevirebilse maçın hikayesi değişebilirdi ama o saman alevinin ardından işler tam olarak Beşiktaş'ın istediği gibi gitti.



Yankaya işi pek bilmiyor

İlginç olan şu ki neredeyse oynadığı her maçta gol atmasına rağmen bir türlü bazı taraftarların gözüne giremeyen Pektemek yine gol attı… Yeni transfer Vagner Love ise çok çalıştı, iyi pozisyonlara girdi ama gol atamadı! Sanırım Alanya'da bir imam çare olmuştu Love'un gol orucuna. Gol duasına kadar yedi maçta sadece bir gol atan Love, duaların ardından 16 maçta 15 gol atmıştı.

Uzatmayalım; getirin imamı!

Bu arada, Özgür Yankaya hakemliği pek bilmez derim ben ve o da sağ olsun hiç haksız çıkarmaz.

Dün Necip'in ayağı kaydı ve futboldan bihaber Yankaya kırmızı kart çıkardı.

Pes!

Her neyse Beşiktaş işini bitirdi, şimdi sıra Fenerbahçe'de. Onlar da turu geçsin ki 15 günde üç derbi izlemenin keyfine varalım.



HAFTANIN YORUMU



1- KONYA-BAŞAKŞEHİR

?

Lider Başakşehir haftanın en karlı takımı olma şansını elinin tersiyle tepti! Konya'da son saniyelerine kadar öndeydi, fazla yaslanınca golü yedi. Direkten dönen top sonrası Orkan'ın gözyaşları bizleri unuttuğumuz, futbolun amatör olduğu yıllara geri götürdü.





2- SİVAS-GALATASARAY



Günümüz futbolunda iki yönlü oyuncular en değerli olanlar. Galatasaray tam da böyle bir oyuncu olan Ndiaye'yi satarak büyük bir hata yaptı. Beşiktaş ve Başakşehir'i de devirmiş olan Sivasspor karşısında orta sahası çöken Cimbom haftayı puansız kapattı.





3- BURSA-BEŞİKTAŞ



Devlet muhteşem statlar yaparken kulüpler o statların zeminlerine bile bakmaya başaramıyorlar! Pes! Hakikatten pes! Bursa'nın zemini patates tarlası gibiydi ve bu Beşiktaş'ı çok etkiledi. Lens ve Negredo ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken son dakika da İspanyol'un kafasını kullanmasıyla yenilgiden kurtuldu. Maç sonunda bir kayıp görünen bu durum, hafta bittiğinde ise kazanç hanesine yazıldı.



4- TRABZON-GÖZTEPE



Trabzonspor 6-7 farklı kazanması gereken maçı golsüz eşitikle tamamladı. Burak'ın yokluğunda sahne alan Rodellega ve diğerleri yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. Hüseyin Göçek, ev sahibi takımın aynı dakikada 2 penaltısını vermeyip rekor kırdı!





5- F.BAHÇE-G.BİRLİĞİ



Aykut hoca bazı oyuncularınla takışmaktan ve hakemleri eleştirmekten takımına fazla önem veremiyor olacak ki, bireysel hatalar sürdü. İki hata sonucu yenilen gollerle tek puanla kapattı. Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği iyi gidişini sürdürmüş oldu.