Bir kez daha Taliskalite!

Rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş ilk 20 dakikada ciddi bir baskı kurarken Gençlerbirliği geriye yaslandı.

Öylesine yaslandılar ki, Ümit hoca kenarda kendini paraladı ve oyuncularını biraz daha öne çıkmaları konusunda uyardı.

Lens fırtına gibi başladı, sağ kanatta Uğur'a zor anlar yaşattı. Bu kanattan yapılan bindirmeler Gençlerbirliği savunmasını hırpalarken gol geliyorum diyordu. Nitekim Mustafa Pektemek'in muhtemelen 25-30 saniye içinde yaptığı üç vuruşun birincisini Hopf müthiş kurtardı, ikinci de Uğur sahneye çıktı, üçüncü vuruşa ise yapacak bir şey kalmamıştı.

Gençlerbirliği'ni yeni transferi Sessegnon önde yalnız kaldı ve orta sahadaki arkadaşlarından yeterli desteği alamadı. Beşiktaş adına da Negredo tam tersi yedi-sekiz kez şut şansı buldu ama hepsini de isabetsiz kullandı.



Önlibero Mustafa!

Futbol ilginç bir oyun. Negredo biraz dikkatli olsa Beşiktaş farkı ikiye çıkarıp maçı kotaracakken İspanyol'un vuruşu direği sıyırıp dışarı gidince Gençlerbirliği'nin golü geldi.

Sessegnon, Milinkovic'e verdiği harika pasla Beşiktaş savunmasını oyundan düşürdü ve Milinkoviç'in pasında Deniz'e sadece dokunmak kaldı.

Golün ardından Tolgay çıkıp Talisca girince Şenol hoca on numara pozisyonunda kullandığı Mustafa Pektemek'i ön liberoya çekti ve bu gerçekten ilginçti. Hoca baktı olmuyor Pektemek'i içıkarıp o bölgenin ustası Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Bu üçüncü değişiklikti ve maça gelen 20 bin kişi için anlamı şuydu; Vagner Love'u izlemek sonraki maça kaldı!

Oğuzhan'ın iştahlı oyunu Beşiktaş'ın orta sahada organize olmasını sağlarken galibiyet golü bu oyuncuya yapılan penaltı sonucunda geldi. Negredo da böylece, penaltıyla da olsa gol orucunu bozmuş oldu.

Sonra, TALİSKALİTE sahneye çıktı ve harika bir golle turu kolayladı.