Bu ligi taşımak zor

Şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Dört takım tüm gücüyle mücadelenin içinde. Böyle yarışmalar çelik gibi sinir, güçlü kadrolar ve duruma göre iyi kriz yönetimi gerektirir. Şu anda herkes sessiz, Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı garip açıklamaları saymazsak herkes halinden memnun... Yarın bu tablo değişecek, orası kaçınılmaz. Puan kaybı yaşayan başlayacak Aykut Kocaman türü açıklamalara. Peki Kocaman haklı mı? Dahası haklı olsa bile konuşmaya hakkı var mı? Bence yok! Neden mi? Şundan; Ali Palabıyık üç kırmızıyı es geçti, Trabzon 9, Fenerbahçe 10 kişi kalır. Bir de auta çıkan topu korner olarak attırmasa muhtemelen maç 1-0 bitecek... Yani hakem hataları var ve Trabzon maçın başlarında eksik kalsa hikaye değişebilir. Durum böyle olmasına rağmen Aykut Kocaman konuşmamalı, daha doğrusu konuşsa bile kimse dinlememeli. Çünkü ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın bariz golü sayılmadığı zaman susmuştu... Aynı Ali Palabıyık, Cenk Tosun'un topuğuna basılışını 'görmeyip' penaltıyı vermemiş ve Aykut Kocaman bu konuda da 'gık' dememişti... Öyleyse kimse masal anlatmayacak; can yaktığında susarsan, canın yandığında da susmalısın. Ne buyuruyor sevgili Peygamberimiz (S.A.V); canı yanan sabretsin, can yakan ise canının yanacağı günü beklesin! Evet bu ligi taşımak zor, Aykut hocanın taşıyamayacağı belli oldu; yakındır, Fatih Terim'den benzer çıkışlar gelir. Ardından da Şenol hocadan bekleyebiliriz. Baktı olacak gibi değil Abdullah Avcı da üslubunu değiştirmek zorunda kalabilir. Çünkü aramızda, kaybetmeyi ahlaksızca bir kazanca tercih edecek olan futbol karakteri yok denecek kadar az. Büyük çoğunluk benim olsun çamurdan olsun derdinde. Lig ateşi harlanıyor, bekleyin, bu film çok güzel olacak!



Hoşgeldin Vagner Love

Beşiktaş oyunun büyük bölümünü rakip ceza sahası civarında oynamasına rağmen, bu anlamda attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değmeyen bir görüntüdeydi. Siyah- beyazlı takım sezon başından bu yana, Avrupa ve Kupa hariç kolay maç kazanamadı! Bunun temel sebebi yakalanan pozisyonların yüzde 20'sinin golle sonuçlandırılması. Rakip kaleye en çok giden Beşiktaş treninin adı Quaresma... Kartal'ın golcüsü Negredo ise bir türlü o trende kendine yer bulamadı. O zaman en iyi çözüm yeni bir golcüyü renklere bağlamaktı. Beşiktaş yönetimi de bunu yaptı. Vagner Love çok iyi bir transfer. Gol yüzdesi son derece yüksek, Beşiktaş bundan böyle iyi oyununu daha fazla golle taçlandıracaktır buna kuşku yok.





Talisca'yı yeni fark edenler...

Talisca ile ilk röportajı yaptığımda "Ben farklı futbol oynamaya çalışıyorum, çocukluğumdan beri hiç sıradan olmadım" demişti.

Sonra sahadaki haline, pas, şut tercihlerinin zamanlamasına odaklanınca gördük ki karşımızda gerçekten çok özel bir futbolcu var. Şimdi herkes farkı fark etmiş durumda.

Zamanında "Talisca sıradan futbolcu" diyenleri de gördük, okuduk, dinledik, "Tamam iyi adam da koşmuyor kardeşim" diyenleri de. Kalite böyledir, eninde, sonunda herkesi aynı hizaya getirir!



Önce Fatih Terim Fernando kapışır

Fatih Terim bugüne kadar kaç futbolcuyla "Baba-Oğul" oldu tam olarak bilemiyorum.

En son Fernando katıldı bu kervana. Yaklaşık bir haftada, Terim'le baba-oğul gibi oldular! Bundan önceki oğul, Arda Turan'dı, sinemanın sonu malum. Fernando ile de mutlaka öyle olacak diye bir şey yok ama kolay kurulan ilişkiler çok kolay bozulur, Galatasaray'da ilk problem Fernando ile Terim arasında çıkarsa hiç şaşırmam!..



Fatih hocam, asla asla deme!

Rahmetli Özhan Canaydın döneminde görevine son verilince Terim, "Bir daha asla Galatasaray'da teknik adamlık yapmam. Türkiye'de de çalışmam. Milli Takım'ı da çalıştırmam!" dedikten sonra iki kez Milli Takım'ın başına geçti, iki kez de Galatasaray'ın. O nedenle, lütfen hocam, içinden 100'e kadar saymak yetmiyorsa rakamı 200 yap ama bir daha asla asla deme!



F.Bahçe maçlarını Namoğlu yönetsin

Fenerbahçe; Cüneyt Çakır, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'yı istemiyor malum, Mete Kalkavan'a da çok sıcak bakmadıkları aşikar. Bir zamanlar sarı-lacivertli yönetimler tarafından çok sevilen Bülent Yıldırım da artık revaçta değil.

MHK da ne yapsın, dayanıyor Ali Palabıyık-Fırat Aydınus ikilisine... Yahu Yusuf ağabey ne yaptığının farkında mısın? Kimden korkuyorsun, aç kalmak, açıkta kalmak gibi bir sorunun yok bildiğim kadarıyla; o zaman daha ne?

Kim, hangi hakemi istemiyorsa bu hafta ver maçlarına ve bitir bu zulmü, aksi halde Fırat ve Palabıyık'ın da son kullanma tarihleri geçecek ve Fenerbahçe maçlarını kendin yönetmek zorunda kalacaksın, benden söylemesi...