Fişi çekemezsen!

Beşiktaş, Wagner Love'u neden aldı sanırım dünkü maçta daha net anlaşılmıştır.

Sen ilk 45'te rakibe nefes aldırmayıp, iki gol bulmuşsun, o rahatlıkla üçü, dördü heba etmişsin ve ikinci yarıda tempon düşünce kan, revan içinde son dakikaları oynamışsın. Yazık, en başta kendi emeklerinize yazık arkadaş Fırtına gibi başladı Kartal, oyunu, enine boyuna harika kullandı, hem seri hem de kaliteli paslaşmalar yaptılar. Quaresma'nın iki ortasına Talisca'nın usta işi iki kafası maçı kolayladı. Ondan sonra şov başladı Sağdan, soldan bindiren Beşiktaş kah öyle, kah böyle üçüncü golü bir türlü atamadı.

Biri direkten döndü, ötekine kötü vuruldu, berikini Oğuzhan harcadı, ne dersen de.. Ligde kolay maç yok, hikaye bu kadar basit, oyunun iyi oynadığın bölümünde atabildiğin kadar atacaksın. Kaçırdığın her gol maçın sonlarında kabus görmene neden olabilir.

Rakip kale önünde bu kadar baskı kuran bir takım devreyi ancak 2-0 önde kapatıyorsa santraforuna bakmak gerek! Negredo kaliteli kumaşı olan bir oyuncu ama bir türlü Quaresma ile doğru bir bağlantı kuramadı, çok şanssız pozisyonlarda topla buluşuyor ve bu nedenle de gol kısırlığı çekiyor.



Her zafer anlamlı

Biraz beklemeli ya da Wagner Love'la birlikte oynamalı, belki ondan sonra daha iyi şeyler yapabilir.

Maçın ikinci yarısı heyecan fırtınası gibiydi. Talisca çıktıktan sonra Beşiktaş'ın ön taraftaki etkinliği azalırken bal yapmayan arı Edok'u çıkaran Kemal hoca sahaya sağlam bir dokunuş yapmış oldu.

Kasımpaşa artık daha cesur ve daha etkiliydi. Trezequet bir kez direğe takılsa da ikinci de golü attı.

Bu golden sonra Beşiktaş taraftarı hop oturup hop kalktı..

Şu maçta puan kaybetme durumuna gelmeleri inanılır gibi değil.

İlk 45'te noktayı koyamayınca başları fena ağırdı. Artık her galibiyet çok anlamlı ve bu üç puan Beşiktaş'ın rakipleri üzerinde yeterli baskıyı yaratacaktır.