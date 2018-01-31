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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Haftanın yorumu

    1- BAŞAKŞEHİR - KARABÜK
    Ara transferde kadrosunu daha da güçlendiren lider , ligin en zayıf ekipleri arasında yer alan Karabükspor karşısında farklı galibiyet alırken Beşiktaş'ın pas ve isabetli pas rekorunu da kırdı.
    Karabükspor'u ilk yarıda navakt ettiler.

    2- GALATASARAY-OSMANLI
    Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlı karşısına Gomis, Belhanda, Serdar gibi isimleri kulübede oturtarak çıkan Cimbom, Feghouli ile kilidi kırdı. Gomis attığı golden sonra; para için değil arma için oynuyorum işareti yapıp dedikodulara son verdi.

    3- TRABZON-FENERBAHÇE
    ?    Kocaman'ın "planlı-programlı" 11'i ile Hasan Ali'nin ön libero oynayabileceğini gördük. Kocaman'ın göle maya çalma girişimi Çalımbay'ı tedirgin edince ilk yarıda futbol yoktu. Sosa ve Valbuena girince işin şekli değişti. Palabıyık'ın Trabzon'dan Pereira ve Ducka ile F.Bahçe'den Fernandao'ya göstermediği kırmızı polemik oldu. Auta çıkan topa korner vermesi ile gelen F.Bahçe'nin golü de tartışmaları getirdi.

    4- BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA
    Beşiktaş, "Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'sı" önünde ilk yarıda muhteşem oynadı. Sahanın tek hakimi olan Kartal, Talisca'nın harika performansıyla maçı kotardığını sanıyordu ki yanıldığını 2. yarıda anladı! 72'de fark 1'e inince kalan dakikalar ızdırap oldu.

    5- GÖZTEPE-KAYSERİSPOR
    Lige renk katan iki sarı-kırmızılı ekibin mücadelesinde futbol beklenen düzeyde değildi. İki takım da birbirini yoklamakla yetindi. Tamer Tuna ve Sumudica risk almayınca daha gollü ve çata çat oynanmasını beklediğimiz maç sıradanlaştı ve puanlar paylaşıldı

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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