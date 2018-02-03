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HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sabotaj!

    Şenol hocam hiç kusura bakma bu fatura senin; önyargılarına esir olduğun için… Takımında Quaresma diye bir oyuncu var, onun sayesinde koridor oldu!
    Öne çıksa bir dert, geride dursa başka bir dert! Bu Quaresma senin golcüne, yani 'ya pas vermiyor!
    Bu şartlarda aklın yolu ikisinden birini kesmektir.
    Misal 'nda Quaresma yoktu ve Negredo 7-8 gol pozisyonuna girdi!
    Dünkü maçta ise Quaresma'dan aldığı bir tek pas yok.

    Negredo kurtardı!
    El insan. Bu manzara seyredilir mi?
    Ve bir başka önyargı; yeni gelen oyuncu hemen oynamaz! Neden!
    Çünkü bu eskilere haksızlık olur!
    Hikaye! Elindeki en iyi oyuncu kimse ona bakarsın, kimin yeni, kimin eski olduğuna değil. Vagner Love gibi bir golcün varsa misal onunla başlarsın.
    Şanslısın hocam! Negredo attığı golle hem şampiyonluk ümitlerinin tamamen bitmesini önledi, hem kendini kurtardı, hem de senin alacağın eleştirileri öteledi!
    can derdinde ve tribünler inanılmaz gergin. Öylesine gerginler ki, neredeyse maçı yarıda bıraktıracaklar.
    Hakem Umut Meler'in sabrına dua etsinler. Peki bu şartlarda ne yapıyor, hem de erken ve muhteşem bir gol bulmuş olan Beşiktaş!
    Bir şey yaptığı yok, Bursaspor'un gerilimine ayak uydurmuş, şaşkın ördek gibi oynuyor.

    Takım oyununu bozdu
    kayıp, Oğuzhan bir şey yapmıyor Lens kaçırıyor, Negredo kaçırıyor, Q7 bildiğini oynuyor.
    Bu şartlarda maçı kaybetmemek büyük şans. Şenol hoca ya radikal bir karar alıp bu Quaresma olayına bir çare bulacak ya da Beşiktaşlılar çile çekmeye devam edecek.
    Bilmem kaç tane orta yapıyormuş, yapmasın kardeşim, alsın ortalarını da gitsin. Yetti gari.
    Tribünde beş yüz fanatiği onun haylazlıklarını sevimli bulabilir ama bana göre Quaresma, Beşiktaş'ın takım oyununu sabote ediyor: net!

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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