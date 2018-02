Ulusoy katletti

Bir hakem düşünün yardımları dikkatli olmasa bir net golü iptal edecek ve bir de faulden gol verecek...

Bir hakem düşünün, Talisca gole giderken arkasına yapışan, iki kolla sarıp, sarmalayan oyuncuya bariz gol şansından kırmızı vermek şöyle dursun faulü bile vermiyor. Rezillik diz boyu.

Bu ülke futbolunun marka değerine en büyük zararı işte bu eyyamcılar veriyor. Yazık... Gençmiş falan hikaye, derhal düdüğü astırılmalı ve bundan sonraki maçlarda yapacağı saçmalıkların önüne geçilmeli...

Hakem Alper Umlusoy'u kendi vicdanıyla baş başa bırakıp biz Şenol Güneş hocanın yanlışlarına odaklanalım...

Sarı kart sınırındaki Talisca'yı hadi on bire koydun hocam, sahadaki dengesiz hakeme gördüğün halde ikinci yarıda neden sahada tutuyorsun, golse zaten atmışsın...



Vagner çıkarılmamalıydı

Medel'i orta sahaya alıp o bölgeyi güçlendirmeyi hedefliyorsun peki Vagner Love'u çıkarmak neyin nesi? Her bölgeye giden, ikili mücadele kazanan gole en yakın oyuncunu neden çıkardın ki? Vagner sahada kalsa maçı kotaracak golü de bulurdu muhtemelen, yazık ettin hocam, yazık ettin.

Hepsi o kadar da değil... Medel- Atiba diye bas bas bağırıyorum haftalardır, orta sahaya enerji gerek teknik oyuncu değil diye...

Ben yanılıyorsam sen neden her başın sıkıştığında Medel'i orta sahaya alıyorsun, yanılmıyorsam neden Medel'i o bölgede kullanmak varken Tolgay ya da Oğuzhan fantazisine kaçıyorsun?

Kendi felsefene aykırı hareket ediyorsun Şenol hoccam, sen de biliyorsun ki Beşiktaş orta sahasının vazgeçilmezleri ne Oğuzhan'dır, ne de Tolgay... Orta sahanın vazgeçilmezi; M.Atiba'dır!

Evet Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında önemli bir yara aldı.

Bu art niyetli hakeme rağmen kazanmalıydı ona da Şenol Güneş hocanın hataları izin vermedi.

Not: Jahovic tam bir artist olmuş işi gücü tiyatro oynamak!