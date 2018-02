İçimizdeki Almanlar hariç dualar bizimle

Beşiktaş için büyük gün bugün Allah'ın izniyle... Dünya devi Bayern Münih ile tarihi bir maça çıkacak Kara Kartal.

Arkasında, içimizdeki Almanlar hariç milyonların duası var...

İçimizdeki Almanlar'ı da boş verip geçiyoruz, onlar daha önce Portolu, Monacolu, Leipzig'li oldular da ne oldu?

Beşiktaş şu anda Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızı Avrupa'da taşıyan tek takım.

O nedenle bu bayrağı seven milyonların duaları Kartal'ın yanında.

Peki nedir Beşiktaş'ta son durum, bugünkü maç için umutlu olmalı mıyız?

Neden olmayalım ki?

Çok sağlam bir kadrosu var Beşiktaş'ın, çok iyi bir teknik adam yönetiminde iki sezondur ligi force ediyorlar ve aynı dönemde Avrupa'da da en başarılı Türk takımı konumundalar.

Evet ligde bu güçlü takımı parçalamak, ezmek adına bir çok maçta, (FB derbisi, Bursa ve Konya deplasmanları) eyyamcılar çıktı sahneye ve Avrupa'yı sallayan Beşiktaş ligde kurda-kuşa yem edildi.

O hesaplar sonra görülür, şimdilik kol kırılsın, yen içinde kalsın, bugün Almanlar'la maçımız var ve inanıyorum ki Beşiktaş, Ay-Yıldızlı şanlı bayrağı en iyi şekilde temsil edecek.

Lewandowski, Robben, Müller, Ribery, Vidal, Boateng diye başlayıp Neuer'e kadar hızlıca sayan arkadaşlara göre Beşiktaş'ın hiçbir şansı yok...

Ben bu arkadaşlarla aynı görüşte değilim. Beşiktaş'ın hiç bir rakibin adından, şanından, şöhretinden korkma lüksü yok, Beşiktaş'ın böyle bir töresi de yok.

O nedenle, elbette Bayern Münih favori ve birçok kişinin beklentisi iki maçı da farklı kazanan Bayern'in turu geçeceği şeklinde.

Büyük konuşmayı sevmem ama Beşiktaş'a güvenmekten de vazgeçmem, bu tarihi maçı Beşiktaş iyi oynayacaktır.

Hiç şüpheniz olmasın...



Bayern'li Alper

Konya-Beşiktaş maçını bir Alman hakem yönetse, Bayern Münih maç ı öncesi Beşiktaş'a senin kadar zarar veremezdi Alper Ulusoy kardeşim. Muhteşemdin! Sınırdaki Pepe ve Talisca'ya uyduruk kartlar gösterip derbinin kadrosunu belirledin, aklın sıra da kaderini belirledin. Kaderi Allah belirler sen değil. Beşiktaş derbiyi mevcut kadrosuyla da kazanır Allah'ın izniyle. Yani niyetin derbiyse en az 5-6 oyuncu daha atmalıydın. Sanırım o kadarına senin yüreğin bile yetmedi! Yok eğer niyetin Bayern maçı öncesi Beşiktaş'a zarar vermekse bak onu başardın, moralleri bozdun ama inşallah bu takım senin verdiğin hasara rağmen Ay-Yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek...



'Come to Beşiktaş'

eşiktaş, bir yandan Türk futbolundaki karanlık sokaklarda eyyamcıların saldırılarına uğrayıp bir kısım medya tarafından algı operasyonlarıyla yolundan saptırılmaya çalışılırken diğer yandan tüm bunları elinin tersiyle itip dünya kulübü olma yolunda hızla ilerliyor.

Come to Besiktaş artık dünyada en çok bilinen "Türk futbol markalarından" biridir. Kıskanan kıskanacak, çatlayan çatlayacak ama gerçek bu.



?Talisca'nın cezası iptal olacak!

Caner Erkin'e ceza verecek madde bulamayınca, "Caner Kuralı" icat eden Türkiye Futbol Federasyonu kurulları, bunun da yetmediğini görünce, "Dudak okumadan değil el-kol hareketinden" ceza verdik, dediler.

Yani, her hafta, onlarca futbolcunun, onlarca kez yaptığı el-kol hareketlerinden verilmiş Caner'e o ceza. Güler misin, ağlar mısın?

Caner'i geçtik, şimdi Talisca'ya gösterilen rezil sarı kart var. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve hakemleri atayan Bedri Dölkeleş bey, Alper Ulusoy'dan, "Talisca kartını itirazdan gösterdim" raporu istemişler! Akılları sıra kendilerini böyle kurtaracaklar.

Oysa görüntüler ortada, itiraz, mitiraz yok, kart rezaletinin sığacağı bir kılıf da yok!

Yani TFF Kurulları, şimdi Talisca'nın "derbi anlamında kırmızı kart hükmündeki sarı kartını" iptal etmek zorundalar.

İsterlerse önlerinde emsal kararlar var, Rüştü Reçber ve Kerem İnan'ın kartları daha önce iptal edilmişti. İptal şöyle dursun ertelenen cezalar da oldu. Talisca bu iki örneğe de uyuyor cezası ya iptal edilmeli ya da ertelenmeli...

Aksi halde rezalet boyut değiştirir.