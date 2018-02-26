Threeone!

Beşiktaş oynayan, Fenerbahçe durdurmaya çalışandı… Derbinin özeti bu. Maçın büyük bölümünde oyunun hakimi olan Beşiktaş futbol olarak rakibini ezdi… Maçın hemen başında, yıllardır Avrupa'da bayrak sallayan yardımcılardan Tarık Ongun, tüm kariyerini inkar edercesine, kalenin içindeki tek oyuncuyu görüp bariz ofsaytı atladı. Kaleci Fabri'nin kalesinde olmadığının farkında bile değildi. Yazık, ayıp, günah. Emeklere günah.

Ardından Quaresma ceza sahasına girmiş ve İsla gelip ayağına basıyor, net penaltı ve sarı kart, yani ikinci sarıdan İsla atılacak ama Cüneyt Çakır bu pozisyonu süzemiyor.

Beşiktaş kanatlardan bindiriyor, göbekten deniyor Fenerbahçe yaslandıkça yaslanıyor ama beklenen gol bir türlü gelmiyordu. Vagner Love hava toplarında kısa kalırken ayağına gelen topları da pek iyi kullanamadı.

Tam işler düzelmeyecek derken Vida çıktı sahneye ve muhteşem bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı hayata döndürdü. Artık Kara Kartal ikinci gol için yüklenirken Fenerbahçe paniklemiş haldeydi.

Şenol hoca yürüyen Vagner dururken Vida'yı çıkarıp, Medel'i stopere çekti ve Negredo ile çift santrafora döndü. Oysa bu kadarına gerek yoktu Vagner Love çıkıp Negredo girse yeterliydi.

Çok şükür Şenol hocanın bu riskli kararına rağmen Beşiktaş orta sahası oyundan düşmedi ve baskı devam etti. Maçın en iyilerinden Quaresma sahne aldığında ise gece pırıl pırıl aydınlandı adeta. Ceza sahasının sağında topla buluşan Q7 sağ ayak dışıyla müthiş bir trivela yaparak adeta destan yazdı.

Yetmedi ardından kapanışı da topu tavana asarak yaptı.

Beşiktaş hakemlerin ciddi hatalarına rağmen muhteşem oyunuyla harika bir skor elde ederek şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Helal olsun.