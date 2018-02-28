Kartal startı

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki kaderini kendi tayin etme hakkını yeniden ele almış oldu. Artık Kara Kartal'ın hiç bir rakibinin puan kaybetmesini beklemesine gerek yok; kalan tüm maçlarını kazanması halinde Beşiktaş üst üste üçüncü kez şampiyon olacak...

Bu öyle küçümsenecek bir avantaj değil; kadro olarak zaten rakiplerinizden üstünseniz ve önünüzdeki iki rakibinize maçlarınız varsa ve sadece üç puan gerideyseniz artık ipler elinizde demektir. Büyük maçları büyük oynayan bir takımdan söz ediyoruz. Pepe ve Talisca gibi iki önemli kozundan yoksun çıktığı maçta Fenerbahçe'ye futbol, skor ve tüm istatistiklerde ezici bir üstünlük sağlayan Beşiktaş, istediği zaman neler yapabileceğini de göstermiş oldu.

Beşiktaş'ın gücü kadro derinliklerinde saklı ve bu derbi zaferi bunu bir kez daha kanıtladı. Misal, en zayıf halka görünümündeki Negredo üç derbide küçük küçük destanlar yazdı ama kimse farkında değil. İlk Fener derbisinde attığı bir asist yaptı bir de attığı nizami gol sayılmadı. Galatasaray'a karşı beş dakika sahada kamasına rağmen bir gol attı, son derbide ise yarım saat oynayıp iki asist yaptı.



Vida, vidaladı!..

Beğenilmeyen(!) Vida, son derbide kafaya, topu ağara vidalayınca maçı çeviren adam oldu. Çok eleştirdiğimiz Şenol hoca bundan öncekilerin aksine son derbide kenarda bir komutan edasıyla oyuncularını sükunetle yönetti ve yaptığı hamlelere Aykut Kocaman'a ders verdi.

Velhasılkeam; kadro derinliği böyle bir şey. Bu güçlü Beşiktaş'ın arkasında, gücüne güç katan taraftarı olduğunu da hatırlatıp sözün özüne gelelim; Beşiktaş yarışı yeniden başlama noktasına getirdi; hadi bakalım gücü yeten yetene.

Lig sil baştan, ya Kupa? Erken final yarın akşam, Beşiktaş ve Fenerbahçe bir kez daha Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacaklar. İki gün önce bayağı bir hırpalanan kadrolarda ciddi değişiklikler olması muhtemeldir ama bu maçın değerinden bir şey kaybettirmez.

Beşiktaş ve Fenerbahçe sahaya çıkıyorlar ve yine harika bir maç bizleri bekliyor. Kara Kartal'ın kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum çünkü iki gün önce yaptıkları hala ezberlerinde olmalı. Fenerbahçe bu kez nasıl bir strateji izler orasını kestirmek güç.

Aykut Kocaman hafta sonundan gerekli dersleri aldıysa harika bir derbi ziyafetine hazır olmalıyız; bol gollü ve kora kor mücadelelerle dolu bir derbi...

Haydi hayırlısı...



Beşiktaş'ın kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki gün önce yaptıkları hala ezberlerinde olmalı.