‘VAR’ neden devreye girmedi!

Maç erken saatte oynandığı için bu yazıyı son düdüğün ardından yazmaya başladım. İlk değinmek istediğim kişiler; o düdüğü çalan Zorbay Küçük ve VAR olarak görev yapan Alper Ulusoy. Benim futbol anlayışıma göre; Galatasaray'ın iki penaltısı verilmedi. Hadi Zorbay Küçük görmedi, VAR neden devreye girmedi; gerçekten anlamadım! G.Saray iki mükemmel (Aktürkoğlu ve Mertens) şutunun direkten döndüğü, iyi oynadığı zorlu deplasmanda puan kaybını bence hiç hak etmedi. Şampiyonluk yolunda, ezeli rakibi her geçen gün kadrosunu güçlendirirken, Galatasaray ise zayıflıyor. Hafta içi oynamak istediği iddia edilen İcardi, Meksika'dan "story" atıyor. Kadronun vazgeçilmezi Sasha Boey'in, 'PSG'ye gideceği' dedikodusu ayyuka çıkmış durumda. Fenerbahçe ise önceki gün Bonucci'yi İstanbul'a indiriyor.

Ligin ilk yarısını sarı lacivertlilerin iki puan gerisinde kapayan sarı-kırmızılılar için yine de vahim bir tablo sergilendiğini düşünmüyorum. Bu kadar eksikle, Halil Dervişoğlu ile dünkü hakem performansıyla dahi kazanmayı hak etmişti Galatasaray. Yani henüz "kırmızı alarm" durumuna geçmek için erken. Ancak; Sasha Boey gidiyorsa, sol bek alınmıyorsa, İcardi form tutmayacaksa, işte o vakit sarıkırmızılılar için psikolojik üstünlüğü rakibe kaptırmaktan bahsedebiliriz. Ligin ilk yarısı geride kaldığında bence umutsuzluğa kapılacak, hocayı eleştirecek bir manzara olduğunu hiç zannetmiyorum. Hem ligde hem Avrupa'da gelinen nokta (bence) tatminkar.