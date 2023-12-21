Kadıköy-Riyad

Kayseri'deki karşılaşmayı izleyen Galatasaraylılar uzun bir aranın ardından şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe'den sonra oynadı. Kazandıkça maç fazlasıyla lider olmaya alışan bir takım için bu yeni bir durumdu. Okan Hoca, kart cezası sınırındaki Sanchez'i yedek kulübesine dahi almamış, Zaha ve Kaan'ıysa yanına oturtmuştu. Sarıkırmızılılar her ne kadar istekli olsalar da gol pozisyonu üretmekte hayli zorlandılar.



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Kerem'in golüyle soyunma odasına önde girildi. Artık bedenler Aslantepe'de kafalarsa Kadıköy ve Riyad'da oynanacak derbilerdeydi. Bunu iyi değerlendiren Arveladze'nin takımı ikinci devrenin büyük bölümünde G.Saray'ı yarı sahasına mahkum etti. Sol bekte parlak bir performans sergilemeyen Barış'ın kendi kalesi önündeki bir hareketinde Numanoğlu, Karagümrük lehine beyaz noktayı gösterebilirdi. Günay'ın maç boyunca yaptığı tek hatayla oluşan enstantanede Barış topa dokundu mu; anlayamadık. Keza; Torreira'nın 68'de rakip ceza sahasında ayağına basılmasına da penaltı verilebilirdi. Barış Alper'in 73'te Feghouli'ye yaptığı faul de sonrasında topa vurması da sarı karttı. Hakem sadece tek sarı kart göstererek Barış'ı ödüllendirdi. Maçın sonlarında Cimbom'un girdiği pozisyonları düşününce dün akşamki maçın tek golle bitmesi adeta bir mucize. Galatasaray kötü oynadı. Tarihe geçecek iki derbide, rakipte Fred olmasa bile Okan Hoca'nın işi dünkü oyunla çok zor görünüyor.