Kopenhag'a doğru

Adana Demirspor gibi son döneme damga vurmuş bir takımı yenmek önemli. Zor bir dönemden geçiyor Demirspor ama usta isimlerden kurulu kadrosu, yeni hocaya kendini göstermek niyetinde çıktı maça kuşkusuz. Son şampiyon ve bu sezonun da güçlü şampiyonluk adayı Galatasaray ve ligin afili takımlarından biri olan rakibi enteresan sol beklerle oynadılar. Bu kadar mı zor Süper Lig seviyesinde sol bek bulmak? Seksen küsür milyonluk ülkede altyapınızda oynayacak sol ayaklı bir tane bile savunmacı nasıl bulamıyorsunuz?

Maçın ilk yarısı ezici bir Galatasaray üstünlüğü vardı ancak bu üstünlük skor tabelasına ancak 2-1'lik skorla yansıdı. Takımın dinamolarından Boey artık gol de atıyor. Kerem'in golündeki Icardi pası muhteşemdi. Demirspor lehine verilen penaltı kararında VAR ve hakeme saygı duyuyorum. Söylemeden geçemeyeceğim; ilk yarı bittiğinde Galatasaray dokuz, Demirspor'da sadece iki faul yapmıştı. İzlediğim kadarıyla bu rakamlar tam tersi olsa daha mantıklı olurdu. Hakemle empati kurmaya çalışırken yoruldum ama bu maçı üstleriyle birlikte bir kez daha izlesin bence. Maçın ikinci yarısında aklı salı gününe meyillenen sarı kırmızılıların rakibi maça daha çok asılınca sıkıcı bir seyirlikten kurtulmuş olduk. Şimdi sırada sezonun en önemli maçı var. Umarım Cimbom, Danimarka'da bulduğu her pozisyonu gole çevirir. Haydi Okan Hoca; bitir şu işi!