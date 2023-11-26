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Icardi, Mertens, Zaha... Sarı kırmızılılar kâğıt üstünde dehşet saçan, sahadaysa nefes aldırmayan forvet hattıyla dün akşamki maçı rahat kazandı. Alanya karşısındaki Galatasaray'ı izleyince iyice emin oldum ki; Kerem Zaha'yı kesemez. Dünkü gollerinin ardından Mertens'i de yoruldukça keser gibi duruyor. Okan Hoca'nın çarşamba günlü on birinde en çok merak ettiğim şey Mertens'in olup olmayacağı. United maçı öncesi Alanya karşısında "ne olursa olsun bu maçı alacağız" inancı başlama vuruşundan itibaren hakimdi. Abdülkerim sakatlığı nedeniyle oynamadı ama United karşısında forma giyecektir. Esas endişe verici olan Davinson'un sakatlanarak çıkması oldu. Umarım Şampiyonlar Ligindeki kritik maçta sahadaki yerini alır.



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Ndombele kilo vermiş ve form tutmuş. Üstün bir performansın hayli uzağında olsa da rotasyona girmeyi hak edecek kadar toparlanmış gördüm. Barış Alper'in performansı da etkileyiciydi. Kazımcan'ı bile gayet başarılı buldum. Ziyech, Tete, Demirbay ve Aktürkoğlu'nun maçın son bölümünde aynı anda oyuna girmeleri enteresandı. Zaha, vitesi her maç arttırıyor, Sanchez zaten vazgeçilmez durumda, yeni transferlerden Tete de dün gece heyecan katmayı başardı. Ziyech ise hala stabil. Demirbay'ı da lig arasına kadar birkaç kez forvet arkasında görebilsek sarı kırmızılı takımdaki gidişatına dair daha net fikir sahibi olacağız. Sezonun en önemli maçlarından birinin arifesinde farklı kazanan Cimbom, çarşamba günü tribüne geleceklerin hevesini iyice kabarttı. United karşısına maçın favorisi olarak çıkmak az buz iş değil...