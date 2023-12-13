Neden olmasın!

Okan Buruk'un Kopenhag on birinde hata yaptığını düşünmüyorum. İlk yarıda iki takım da çerçeveyi tutturamamış ama müthiş bir tempo ortaya koymuşlardı. Adamlar, Şampiyonlar Liginin en çok koşan takımı iken tempolarına ayak uydurmak hiç de kolay değildi. Zaha ve Tete etkisizdi. Solda Angelino, "eldeki en iyi sol bek" kontenjanından forma bulmuş ama vasatı geçememişti. Onu büyük bir olasılıkla son kez izledik gibime geliyor. Boey, hata yaptığında dahi hatasını telafi etmeyi başararak, Abdülkerim, Torreira ve Kaan gibi yine maçın iyilerindendi. Zaha ilk yarı itibarıyla etkisiz olsa da tehditkardı. En çok Kerem ve Tete hayli aksıyorlardı bana göre. İkinci yarıya değişiklik yapmadan başlamak bence hataydı. Danimarkalılar'ın ilk ciddi pozisyonunda bulduğu golün ardından değişikliklerin gelmesi Buruk'un tepkileri üzerine çekmesiyle sonuçlandı. Artık Ziyech ve Mertens oyundaydı. Kısa bir süre sonra Bakambu da sahaya girdi. Ev sahibi bu değişikliklere karşın Cornelius'u oyuna alması bence biraz tuhaftı. İlk ciddi gol pozisyonumuzu ancak 73. dakikada Kerem ile bulduk. Neyse ki aynı dakikada Manchester'dan Bayern'in gol haberi geldi ve rahatladık. Altı maçta bir kez dahi öne geçemeden Devler Arenasından elendik. 2000'deki hikayemiz Kopenhag'da UEFA kupasıyla bitmişti. Bu sezon Kopenhag'da başlayan macera, hazır Sevilla da yokken… Neden olmasın?