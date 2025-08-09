En temel fark!

Geçen sezonun Şampiyonu Galatasaray, sezonun açılış maçı için Gaziantep deplasmanında ilk maçlar genelde zordur oyuncuların lige adaptasyonu, hava sıcakları gibi birçok olumsuz etken vardır ama bunlar sarıkırmızılılar için önem arz etmiyor. Çünkü zaten bu sezon başını en iyi geçiren takımdı. Nitekim hazırdılar diğer takımlara göre; bu da hazırlık maçlarında net göründü. Sane, Barış ve Yunus gibi açık alanda etkili üç atletik oyuncu ile hücum hattında oynuyorsanız sizin için zor olan 0-0 oynamaktı. Nitekim ilk golü bulduktan sonra çok çabuk ikinci golü bularak maçın fişini çektiler.

Galatasaray'ın en temel farkı diğer takımlara göre son yıllarda kadro istikrarı, ilk 11'i herkesin sayabilmesi. Güçlü takımın taşıyıcı kolonu olan omurgası. Oyuncuların takıma sahip çıkması gibi birçok özellik sayarız. Farklı konularda yalnız başarılarında saha içine döndüğümüzde en temel farkı diğer şampiyonluğa oynayan takımlara göre (Oyununu Rakiplerine Kabul ettirmeleri). Sara hücum bağlantısı mükemmel, Barış Alper Yılmaz her zamanki gibi savaşçı hele bunu skora çevirmesi, bu eksik yönünü geliştirmesi, gelecek kariyeri açısından çok olumlu.

Davinson Sanchez savunmanın kalesi, Yeni transfer Leroy Sane kalitesi tartışılmaz ama takım arkadaşlarına uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı var. Kısaca şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam ettiği gibi bunu da devam ettireceği görüntüsü vardı ilk gösterisinde ve Gala gecesinde.