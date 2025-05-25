Daha!

Şampiyon Galatasaray'ı eksik kadrosuna rağmen İzmir'de taraftarı beklendiği gibi büyük bir ilgili ile karşıladı. Maç her iki taraf için de formalite ama saha içi mücadelesi gayet iyiydi. Sarı-kırmızılıların bu sezonki performansını ve diğer takımlara göre farkını değerlendirmek gerekirse bir takım şampiyonluk istiyorsa söz ve eylem birliği şart. Laf başka iş başka olmaz. Galatasaray bunu son senelerde mükemmel bir şekilde sahaya yansıtıyor. Bu da başarının en önemli konu başlıklarından birisi.

Galatasaray'ı yenmek için şampiyonluğa oynayan takımlar Galatasaray'dan Daha Planlı Daha Organize Daha Güçlü Daha Tutkulu Daha Disiplinli Daha İyi Daha Konsantrasyonlu Daha Zihinsel olarak Dayanıklı Olmanız Gerekir Değilsiniz....