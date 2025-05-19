Güçlü sistem

Trabzonspor büyük hedeflerle başladığı bir sezonu yine hüsranla bitirdi. Avrupa'dan çok çabuk elendikten sonra Süper Lig'e erken havlu atan ve son kale olan Türkiye Kupası'nı finalde kaybeden Fırtına, önümüzdeki sezon için daha doğru bir yapılanma içine girmeli. Bordo mavililer bu sezon 3 teknik adamla çalıştı. Ancak sezon başı ve ara dönemde yapılan yanlış transfer tercihlerle alınan yetersiz futbolcular, performans yaşı geçmiş ve aynı bölge aynı özellikli isimlerin getirilmesi gibi konu başlığı olacak birçok yanlış işe imza atıldı.

Bordo mavililerin bu sezondan alacağı çok ama çok ders var. Daha genç, dinamik bir kadro kurmalı. Doğru bir oyun anlayışı belirlenip o oyunu inşa etmeli. Bunların hepsi kulübün tarihine ve tarzına göre olmalı. Teknik anlamda yapılacak birçok iş var, bunlar kalıcı ve istikrarlı hale gelmeli. Unutulmamalı, (Güçlü Sistem) kısa vadede belki sancılı olabilir. Ama orta ve uzun vadede mutlaka başarı getirir.