Esas hedef!

Trabzonspor perşembe gecesi biten kupa maçı sonrası, pazar günü hem de gündüz maçı oynarken Göztepe'nin pazartesi oynaması çok enteresan... Bu kararı veren TFF neyi düşünerek bu kararı almış bunu anlamak mümkün değil...

Fatih hocanın hafta içi fazla efor sarf eden tecrübeli oyuncuları korumak açısından rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkması yerinde bir karardı. Yalnız onları fiziksel olarak dinlendirmek değildi amaç... En önemlisi kısıtlı olan kadro yapısında oluşabilecek sakatlığın da önüne geçmekti.

Oyuna iyi başlayan, rakibe Trabzon'da deplasmanında olduğunu hissettiren, her alanda baskı yapan, çabuk ve hareketli oynayan, top ayağında iken dikine oynayan, agresif hücum eden, doğru oyunu planı ile ilk 17 dakikada 2-0 öne geçmesini bildi Karadeniz Fırtınası...



Rakibin 5/4/1 saha dizilişine karşı; hafta içi Göztepe maçındaki oyuna benzer bir oyunu sahaya yansıtmasını bildi bordo mavililer...

Top ayaklarında iken 2/3/5'e döndüler. Burada iki stoperin önünde oynayan Mendy'nin yanına zaman zaman Pedro ve Mustafa girerek yeri geldiğinde çizgilerde top aldılar. Esas sayısal çoğunluğu ve aşırı yüklenmeyi hücum 5'lisi ile gerçekleştirdi. Orta sahada iki 8 gibi oynayan Ozan ve Sikan rakip savunmanın içine yaptıkları koşularla hücumlara destek verdiler. Buna birde ileri uçtaki oyuncuların rakip savunmanın stoper ve bek koşuları eklenince Zubkov liderliğindeki hücum hattı daha konforlu hale geldi.

Trabzonspor'un penaltıdan yediği 2'ci gol penaltı değil. Hakem Ali Şanslan'a da bir sözüm var; 'Bir karar veriyorsun hem de doğru karar. Bari onun arkasında dur.' O duruşu bile gösteremiyorsun ve son adam Lima'nın yaka paça indirdiği Sikan için 'kırmızı kart' vermiyorsun.

Diğer yenilen iki golde bireysel hata vardı; başta Uğurcan olmak üzere...



Tabii esas konu; hücumda bu kadar etkili olan Trabzonspor, neden savunmada bu kadar dağınık ve rakibine pozisyon veriyor. Fatih hoca hep konumlanmalardan bahsediyor... Evet doğru, günümüz oyunlarında hücum ve savunma aynı anda yapılmalı ama esas konu, top kaybında, yani dinamik oyunda... Hemen tekrar bunu sağlayıp; tekrar çok çabuk doğru düzeni almak önemli... O zamanki konumlanma esas iyi olmalı.

Oyunun birçok parametresi var. Top ayağında ve rakipte iken bunları baz almak gerekir. Konumlanmada bunun içinde ama sırf onunla her şey bitmiyor. Zaten diğer konular istenilen seviyede olmadığından, bu oyun dengesizliği oluşuyor.

Fatih hoca gibi taktiksel konulara çok fazla kafa yoran esnek ve bilgili bir insanın, bunların üstesinden geleceği gibi (Esas Hedef) olan Türkiye Kupası'nın oynanacağı güne kadar her antrenman ve maç gelişim için olacaktır. Bu sürede olumlu işler daha iyiye giderken, oyunu da en olumlu seviyeye çekeceğinden şüphem yok.