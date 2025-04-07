Hayata döndü

Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası elde kalan tek kulvarda hedeften kopmamak için galip gelmek zorundaydı.

Trabzonspor için de kupada geçilen turun verdiği moral ve güven ile derbide alınacak galibiyet çok önemliydi. Fenerbahçe oyuna 3'lü diziliş yerine 4'lü dizilişle başladı. Jose Mourinho haftalardır olması gereken formasyona yani fabrika ayarlarına döndü ve macerayı bıraktı. Ancak eldeki geniş kadrodan çıkan bu ilk 11 doğru değil.

Trabzonspor, hücum bölgesinde Zubkov, Banza ve Draguş'la başladı.

Santrforda Banza, Draguş'la Zubkov da yer değiştirdi.

Mustafa Eskihellaç ile de geniş alanları kullanmaya çalıştı. Hızlı hücum geçişleri ve savunma arkasına yapacağı koşuları bu oyuncuların üstünden yapmak Fatih Tekke'nin planıydı. Ayrıca ön alanda top kayıplarında da oyunculardan reaksiyon istemişti.

İki takım tempolu oyun oynadı ilk yarıda. İlk yarıda iki takım da net pozisyonlardan yararlanamadı ama devre biterken bordo-mavililer Draguş ile soyunma odasına önde girmeyi başardı.

İkinci yarı çok enteresan bir saha görüntüsü ile başladı. Trabzonspor'un ilk yarıdaki istekli oyunu yoktu. Bunda fiziksel yetersizlik de etkili oldu. Skoru koruma telaşıyla bir anda golleri kalesinde buldu bordo-mavililer.

Fenerbahçe ikinci yarıda daha coşkulu başladı.

Bu gayet normaldi çünkü maçı kaybetseler sezon da onlar için bitmiş olacaktı. Çok doğru reaksiyon verdiler. Bir de Ara Anlar futbolda çok önemlidir. Bu farkı da özel oyuncular takımın lehine çevirir.

Talisca bunun için alındı, Talisca kriz anlarında anahtar oyuncu olarak problemi çözdü attığı gollerle. Bunun yanında Jose Mourinho ve yönetimin üstündeki baskıyı alıp sarı-lacivertlileri hayata döndürdü.