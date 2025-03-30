Sabır ve zaman

Trabzonspor uzun bir aradan sonra aldığı deplasman galibiyeti ile moralleri ve öz güvenleri çok daha iyi bir durumda sahasında Göztepe karşısında maçın galibiyete yakın tarafı idi. Bir de buna rakibin bu sezon deplasmanda bir tek galibiyet aldığını düşünürsek net avantajlı taraf bordo-mavililerdi. Bir de buna iki sevgilinin Fatih hocanın ve taraftarın 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmesinin enerjisi ile ilk yarı Trabzonspor'un üstünlüğü ile geçti. Topa sahip olarak oynamak isteyen oyun anlayışı ile savunmadan pas şablonları ile oynayıp hücum geçişleri yapmak istedi, buradan çalışılmış gol buldu ve goller kaçırdı. Zaman zaman da burada baskı yediğinde uzun toplarla direkt hücum yapmak istedi. Bu kurgu ilk yarı doğru bir şekilde işledi oyun ve pozisyon üstünlüğü bordo-mavililerde idi.

İlk yarı ile ikinci yarı arasında gece ile gündüz kadar fark vardı. Etkisiz olan saha içi dağınıklığı üst seviyede idi. Saha içi organizasyonu yoktu bu da oyunu etkiledi. Fatih Tekke'ye biraz sabır ve zaman verirse bordo-mavili taraftarlar mutlaka başarılı olacaktır. Sikan şu an için yetersiz. Zubkov'da kalite var ama çok temposuz. Cham, Trabzon tarihinin belki de en yetersiz 10 numara oynayan oyuncusudur. Orta üçlüsü topa sahip oyun için yetersiz ve üretkenlikleri çok az. Trabzonspor'un en önemli eksiği mevkiinde oynayan oyunculardan istenilen rakip eksiltmesi ve atletizm.