Kenetlenmek

Trabzonspor iç sahada oynuyor ve her zamanki gibi iyi başlamadığı maç başlangıcı bir de rakip Hatayspor, maalesef onlar da matematiksel olarak düşmeyi bekleyen, saha içi görüntüsü olan bir takım. Ama onlara bile deplasmanda oynadığı baskısını yaratamayan bordo mavililer onları da oyuna ortak ettiler.

İlk yarı topa sahip olan ama oyunu domine edemeyen, rakibin derin yaptığı savunmaya, set hücumunu doğru yapamayan, telaş yapan bu yüzden pas hatası yapan, kenarlarda iki ve üçlü oyunları doğru yaptığı zaman pozisyon yaratan böyle bir ataktan gol geldiği gibi bazı ataklar da başlamadan bitti. Bu ataklarda önemli olan üçüncü boş oyuncuyu bulmak günümüz oyunlarında çok önemli.

Geriye düştüğü ilk yarıda golü bulup, içeriye girmek ikinci yarıya daha motive çıkmak açısından önemliydi. Maçın hakemi Alper Akarsu'nun verdiği penaltı doğruydu.



Danimarka'lı hakeme uyması çok yanlış, madem bir karar verdin kaldı ki doğru karardı zaten çünkü rakip oyuncunun vücudundan koluna geliyor ama kol büyüyor ve kendi takımı için avantaj sağlıyor ve de net Trabzonspor'un penaltısı verilmiyor.

Bu arada yenilen ikinci golün de iki defansif orta saha ile oynayıp, rakibe ceza sahası önünden şut attırıp golü kalesinde bulması.

Skordan bağımsız olarak şunu söylemeliyim; bu olumsuz oyun planı, belirlenmeyen oyun prensipleri ve kötü kurgunun sadece bu maçlık değil. Sezon başından beri en önemli saha içi problemlerinin olması, bunun beraberinde getirdiği dış saha başarısızlığının altında yatan birinci sebep sanırım bu.

Evet kötü oyun ve sonuç ortaya çıktı ama şimdi Trabzonspor taraftarına büyük görev düşüyor. Çünkü takımları kırılma eşiğinde. Şimdi takımlarına sahip çıkmalılar, hele tek yakın hedef olan kupayı almak olmalı. Bunun için de üç maçlık performans önemli ve yeterli olacak. Bence buraya odaklanmak gerekir. Şimdi kenetlenmek, bir olmak, sorunları doğru tespit edip onun üzerine çözüm üretmek gerekir.