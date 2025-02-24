Derin farklılıklar!

Trabzonspor'un geçen haftaki Beşiktaş yenilgisinden sonra iç sahada Gaziantepspor'a karşı vereceği reaksiyon çok önemliydi. Özellikle hafta içi olmazsa olmaz gibi görülen Rizespor maçı öncesi... Bordo-mavililer her zamanki gibi iç sahada çok iyi oyun başlangıcı yapamadı. Ama ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü alıp tempoyu artırınca ilk yarıya 2-0 önde girdiler. İki hafta önce iç sahada Eyüpspor maçına da Zubkov 10 numarada başlamıştı. O maçta da istediği performansı sergileyememişti bu mevkiide. Gaziantep maçında da aynı mevkiide başladı. Ortada Zubkov, sağ çizgide Vişça, solda Danylo Sikan'ın olduğu yerleşimden sağlıklı hücum organizasyonu çıkmazdı. Nitekim Şenol Güneş bu hatasından döndü.



Güneş, ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde Zubkov'u sağ çizgiye, santrfor arkasına da dönüşümlü olarak Sikan ve Visça'yı getirdi. Böyle doğru bir hücum dizilişiyle takımı 2 gol buldu. İkinci yarı daha direkt hücumlar yapan bordo-mavililer 3-0'ı buldu. Daha sonra kupa maçını düşünerek tempoyu düşürdüler. Geriye yaslanan Trabzonspor gereksiz telaş yaparak kalesinde 2 gol gördü. Bir de buna Atilla Karaoğlan'ın yanlış ve art niyetli verdiği penaltı kararı etki etti. Şenol Güneş'in yaptığı değişikliklerle takım geriledi. Trabzonspor'un iki farklı yüzü var; İç saha ve dış saha... İç sahadaki başarılı grafiği, dış sahaya bir an önce yansıtması gerekir Trabzonspor'un.